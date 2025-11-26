賴清德投書華郵「感謝川普」 承諾增加國防預算、展現護台決心

總統賴清德投書《華盛頓郵報》，除了感謝美國總統川普，賴清德也承諾提升國防預算。（資料照）

美國《華盛頓郵報》在美東時間25日刊登總統賴清德的投書，賴清德在投書中感謝美國總統川普，提到川普政府以實力維護和平，當今國際社會才更加安全。賴清德也承諾提升國防預算，並強調不會有任何國家比台灣更有決心保衛台灣的未來。

賴清德在投書中指出，40多年來在1979年《台灣關係法》與雷根總統「六項保證」所建立的堅定基礎上，台灣與美國持續攜手維護台海的和平與穩定。雙方共同認知到守護印太區域的自由與繁榮需要的是明確的立場與強大的實力。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，這些原則時至今日仍非常重要，面對中華人民共和國前所未見的武力擴張，伴隨著在台海、東海、南海及印太地區日益升高的挑釁行動，突顯和平與穩定的脆弱性，北京以武力改變現狀的意圖也越來越明顯。

賴總統提到，台灣感謝美國總統川普明確指出美國在全球領導地位的重要性，由於川普政府採取「以實力維護和平」的政策，使得國際社會更安全。賴強調，一個強大且積極參與的美國是維持世界穩定的基礎，防止衝突發生。

賴清德強調，台灣同樣致力於維護印太地區的和平穩定，儘管解放軍在台灣周邊創紀錄的軍事襲擾，以及跨越「第一島鏈」進行軍事演訓 ，台灣依舊堅定不移，以堅定的決心應對所面臨的威脅和挑戰。

賴清德承諾增加台灣國防預算

對此，賴清德承諾，台灣將大幅增加台灣的國防預算，面對北京日益增長的壓力，近年來已翻倍的國防開支預計在明年將升至國內生產毛額（GDP）的3.3%，並在2030年將提升至5%，這將會是台灣近代史上規模最大的持續性軍事投資。

賴清德表示，台灣政府將推出一項歷史性的400億美元國防特別預算，這項投資突顯我們捍衛台灣民主的決心。這項具有里程碑意義的方案不僅將用於從美國採購大量新式武器，也將大幅提升台灣的非對稱作戰能力。希望能透過強化嚇阻，使得北京當局在考慮動武時增添更高的成本，以及更多不確定性。

賴清德強調：「台灣對於和平穩定的貢獻從未動搖，沒有任何其他國家比我們更有決心來守護台灣的未來。」隨後賴續指，台灣也將投資尖端科技，以及擴大台灣國防產業的基礎，透過與理念相近的國家合作，利用台灣製造業的優勢來強化國防產業供應鏈及加速先進系統部署，同時為國內外創造就業機會。

賴清德提到，目前他也正在加速打造名為「台灣之盾」（T-Dome）的多層整合防空系統，藉此有效攔截解放軍飛彈、火箭、無人機及戰機威脅，並與更多AI與無人化平台搭配，以科技打造更加難以撼動的防衛網。

賴清德表示，台灣去年成立跨部會層級的「全社會防衛韌性委員會」，強化政府、軍方及民間的協作，讓社會在面對人為或天然災害時能更具韌性，相關準備與演練仍將持續加強。同時台灣將尋求與信任夥伴及盟友建立更緊密的安全合作關係。

賴清德：持續尋求兩岸對話 守護台灣安全

賴清德認為，維持兩岸穩定的最佳方式，是在提高中國軍事升級的成本同時，降低情勢緩和的門檻，兩岸穩定才會更有保障。衝突的風險成本必須永遠大於追求和平的代價 ，而這項原則體現在他推動的國防改革步伐，以及他維護兩岸現狀的堅定決心上。

賴清德指出，在堅守民主和自由不可退讓的原則下，他會持續尋求兩岸對話的機會，確保台灣的安全與主權是透過穩健與果決的行動來守護，「即使責任重大，台灣具有堅定的決心，我們深信，只要與美國及理念相近國家攜手合作，和平必將勝利」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法