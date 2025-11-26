批國民黨封殺院版財劃法、強修國籍法 周軒諷：自拆招牌

藍白挾立院席次優勢，封殺政院提出的「財劃法」草案，還讓中配參政解開限制的「國籍法」修正草案列入議程。（資料照）

藍白挾立院席次優勢，封殺政院提出的「財劃法」草案，還讓中配參政解開限制的「國籍法」修正草案列入議程，政治工作者周軒批評，這證明了藍營縣市首長雖然講說院版財劃法很好，但「都是狗屁」、黨鞭說要擋就擋，他也質疑國民黨主席鄭麗文近日到兩蔣陵寢前面大談國共和解，國民黨團則是在立院幫台灣「國共和解」，根本是直接拆了國民黨的招牌。

周軒在臉書發文批評，昨日在立法院程序委員會，國民黨加民眾黨用人數優勢封殺行政院版的財劃法，然後把傅崐萁主提，幫中配參政解開限制的「國籍法」修正草案列入議程。

請繼續往下閱讀...

對此周軒直言，坦白說這種結果也不太意外，「不過證明了藍營那些縣市首長，前幾天在那邊講說院版財劃法很好，都是狗屁，連國民黨智庫執行長，準備高雄市長選舉很久的柯志恩，連日稱讚院版財劃法多細緻多好，依舊無路用，黨鞭說要擋就擋，你要選高雄市長還是得聽我傅崐萁的」。

周軒也指出，至於國籍法那更是荒謬了，國民黨黨團全體效忠新主席鄭麗文真的不遺餘力，前天鄭麗文到兩蔣陵寢前面大談國共和解，直接拆了國民黨的招牌，老蔣小蔣已經要氣到爬起來了，昨天國民黨黨團更是加碼演出，就在立法院真的幫台灣「國共和解」，讓盧秀燕「公務員應該唯一效忠中華民國」的一席話直接變成空包彈。

周軒在文末也諷刺，「還有將近60天，黃國昌從立法院下課前，好戲連台」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法