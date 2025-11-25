盧秀燕：台中市府與AIT交流密切 美商美光在台最大投資佈局核心就在台中

台中市長盧秀燕表示，市府跟AIT交流頻繁。（記者蘇金鳳攝）

台中市邁向國際化城市，在國際上扮演的角色備受矚目。市長盧秀燕今天在市議會表示，台中與美國在台協會（AIT）往來頻繁，跟處長谷立言多次見面，而台中產業量能豐沛，吸引企業投資，除台積電在台中擴廠、全國最大外商-美商美光（Micron）在台最大投資佈局核心就在台中。先前台中自行車業者在美國通關受阻，她也立刻請谷立言協助釐清與排除困難。

國民黨市議員賴順仁今天詢問美國在台協會（AIT）處長谷立言拜會中市府，雙方交流的情況。盧秀燕表示，台中與AIT一直以來交流密切，谷立言此次來訪，雙方就多項議題如產業問題交換意見；包括半導體、機械產業、關稅問題、投資環境、國際供應鏈合作等議題，會談後她也以日本料理款待。

盧秀燕強調，台中產業並非只有傳統產業，也有高科技，如台積電在台中擴廠、全台最大外商-美商美光在台最大投資佈局核心就在台中；先前台中自行車業者在美國通關受阻，因台中與美方往來密切穩定，她也立刻請谷處長協助釐清與排除困難。

另一方面，近年多國駐台代表來訪，泰國更選擇在台中舉辦國慶活動，印度、菲律賓也不約而同前來台中舉辦文化節慶活動。

盧秀燕表示，台中也積極邀請各國代表參與城市活動，如多國使節代表代言台中購物節，或於爵士音樂節現場席地而坐與市民同樂，使節們非常開心。

另一方面，許多外國駐台代表處或使館也主動前來與市府合辦活動，例如印度-台北協會於今年10月舉辦「2025寶萊塢舞蹈大賽暨印度排燈節（Diwali）」、泰國貿易經濟辦事處將於11月舉辦「泰國國慶日活動」、馬尼拉經濟文化辦事處將於12月舉辦「2025菲律賓聖誕節」活動，都成為最佳國際宣傳力量。

