為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    習近平兩承諾換來川習通話 國安人士：不改「這行為」明年會更慘

    2025/11/25 20:52 記者陳昀／台北報導
    美國總統川普與中國國家主席習近平24日晚間通話。（法新社檔案照）

    美國總統川普與中國國家主席習近平24日晚間通話。（法新社檔案照）

    美國總統川普與中國國家主席習近平昨晚通話，川普為什麼願意接起電話？國安人士一針見血地指出，不是因為華府對北京的區域主張感興趣，而是中國用「承諾購買美貨」、「解決芬太尼」換來的入場券。習近平拿台灣當成區域野心的藉口，美方終究不會買單，中國若再不調整破壞區域現狀的單邊行為，明年恐面臨經濟下行、區域關係惡化的雙重風暴。

    國安人士受訪指出，這通電話之所以可以接通，並不是來自於華府對於北京區域主張的興趣，更不要說認同，而是基於經貿上，中國願意透過通話承諾將購買更多美國產品、承諾解決芬太尼毒品問題，才讓美國總統川普願意拿起電話。

    國安人士分析，這顯現一個事實，就是對美國在內各方來說，確保印太地區的安全穩定現狀，更是大家共同的核心利益，無論中國要唱什麼調，對美國及各國來說，回到以規則為基礎的國際軌道，才是確保大家核心利益的基本原則，而中國在區域間的單邊行為，正對這個秩序和大家的核心利益帶來威脅。

    這位人士說明，這也是為什麼習近平唸了一大堆所謂的論述，拿台灣當成區域野心的藉口，美方終究不會買單，只願意談經貿，談中國要買多少農產品。

    至於川普答應明年4月訪問中國，國安人士也說，中國如果再不調整帶給區域各方困擾的單邊行為，連帶給美國在區域的安全利益造成衝擊，恐怕經濟持續下行、區域關係持續惡化，北京明年的挑戰更大。

    該人士認為，中國必須、也只能回到國際的軌道上，並且最好是具體地在「兩會」中帶著整個執政機器，大抵調修到各方都能安心的立場上，煥然一新自己的國際形象，這將是美方檢驗中國有沒有誠意的基礎。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播