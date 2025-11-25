習近平兩承諾換來川習通話 國安人士：不改「這行為」明年會更慘

美國總統川普與中國國家主席習近平24日晚間通話。（法新社檔案照）

美國總統川普與中國國家主席習近平昨晚通話，川普為什麼願意接起電話？國安人士一針見血地指出，不是因為華府對北京的區域主張感興趣，而是中國用「承諾購買美貨」、「解決芬太尼」換來的入場券。習近平拿台灣當成區域野心的藉口，美方終究不會買單，中國若再不調整破壞區域現狀的單邊行為，明年恐面臨經濟下行、區域關係惡化的雙重風暴。

國安人士受訪指出，這通電話之所以可以接通，並不是來自於華府對於北京區域主張的興趣，更不要說認同，而是基於經貿上，中國願意透過通話承諾將購買更多美國產品、承諾解決芬太尼毒品問題，才讓美國總統川普願意拿起電話。

國安人士分析，這顯現一個事實，就是對美國在內各方來說，確保印太地區的安全穩定現狀，更是大家共同的核心利益，無論中國要唱什麼調，對美國及各國來說，回到以規則為基礎的國際軌道，才是確保大家核心利益的基本原則，而中國在區域間的單邊行為，正對這個秩序和大家的核心利益帶來威脅。

這位人士說明，這也是為什麼習近平唸了一大堆所謂的論述，拿台灣當成區域野心的藉口，美方終究不會買單，只願意談經貿，談中國要買多少農產品。

至於川普答應明年4月訪問中國，國安人士也說，中國如果再不調整帶給區域各方困擾的單邊行為，連帶給美國在區域的安全利益造成衝擊，恐怕經濟持續下行、區域關係持續惡化，北京明年的挑戰更大。

該人士認為，中國必須、也只能回到國際的軌道上，並且最好是具體地在「兩會」中帶著整個執政機器，大抵調修到各方都能安心的立場上，煥然一新自己的國際形象，這將是美方檢驗中國有沒有誠意的基礎。

