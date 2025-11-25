黃國昌率團訪日 自民黨議員：我們都是挺台派

日本自民黨眾議員古屋奎司邀請民眾黨訪團至自民黨總裁高市早苗辦公室參觀、合影。（民眾黨提供）

民眾黨主席黃國昌今（25）日率領青年團訪問日本，上午青年團走訪東京高等裁判所，實際觀察日本與台灣司法實務運作的差異；下午前往拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，以及自由民主黨青年局長、眾議員平沼正二郎等人，共同關注台日關係、青年交流與聯合政府等議題，進行深度對談。

古屋圭司特別邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗辦公室合影，並強調「我們都是挺台派，很高興台灣民眾黨到來。」

針對日本聯合政府制度，黃國昌表示，日本政黨在競爭之外仍能合作值得台灣借鏡，並對高市首相領導的自民黨能與其他在野黨組成聯合內閣深感佩服，特別是聯合政府協議書中的政策主張。

古屋圭司表示，台灣民眾黨還很年輕，自民黨在1955年創立之初時也很年輕。歷史是由一群抱有使命感的人所創造出來的，期待你們來創造屬於自己的歷史。他強調「一個政黨最重要的就是要有自己的理念、綱領。政黨只要有好的政黨理念、哲學，就算面臨很大困難也能夠克服。」

訪團接續拜會平沼正二郎。他回憶先前訪台時受到的熱情接待及青年參與，以及當時周榆修秘書長分享社群經營的經驗，皆讓他感到印象深刻，並提到自民黨與民眾黨定期交流已成重要平台，「我們也知道民眾黨在青年之間的支持度高，我們要加以學習。」並強調高市早苗當選首相後，日本邁入新的階段，「很期待今天的交流，大家能暢所欲言。」

黃國昌說，自民黨長期在國會與民間對台展現堅定支持，「台日在歷史上有深厚連結，面對許多社會課題，雙方都擁有能共同研討與合作的空間。」並提及聯合政府協議涉及憲法改正、超高齡社會、少子化、能源改革等議題，「內容值得深入思考，也給我許多啟發。」

