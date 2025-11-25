破解中共一條龍認知戰！暗網抹黑高市早苗「收謝長廷珠寶」逼宮

中國解放軍訊息支援部隊發動認知作戰，透過暗網製造「高市收受台灣珠寶賄賂」的假訊息，再指揮中國網軍粉專「兩岸頭條」等聯手洗版抹黑。（圖擷取自兩岸頭條）

日本首相高市早苗一句「台灣有事」觸動中國敏感神經，據我國國安單位掌握情資，中國近日透過「解放軍訊息支援部隊」發動新一波認知作戰，先是透過暗網製造「高市收受台灣珠寶賄賂」的假訊息，再指揮網軍、官媒聯手洗版抹黑，意圖挑撥台日關係，轉移中國對日問題騎虎難下的窘境，我國警政單位、調查局已立案偵辦。

據國安單位掌握，這波攻擊始於23日，帳號「Samurai」在暗網論壇「DARK FORUMS」發布「Leaked emails related to Japanese Prime Minister Sanae Takaichi」（關於日本首相高市早苗的外流郵件）文章，宣稱掌握高市早苗接受外國賄賂之email內容，據此要求首相「即刻請辭」。

這篇暗網貼文以假造的「⽇本政府要人非公開不祥事報告書」，繪聲繪影指控高市早苗擔任眾議員期間，曾發送電子郵件要求幕僚協助「保管」時任台灣駐日代表謝長廷致贈價值高達數百萬的珍珠、黃金等首飾，以此影響日本對台政策。

一如過去中國的假訊息操作模式，暗網貼文發布後，隨即出現在長期散播來自中國錯假資訊的臉書粉專「台灣網路視窗」，緊接著香港的中國官媒《香港文匯網》24日以「黑金醜聞重返？高市早苗被爆受賄鋪路『臺灣有事』」報導，並快速被「兩岸頭條」等知名中國網軍粉專轉傳貼文，企圖把假訊息洗白成正式的新聞報導。

據了解，此案的手法與過去攻擊我國立委沈伯洋等案的模式如出一轍，也出現中國網軍及官媒的高度協同操作，我國警政單位及調查局發現後即刻立案偵辦。可疑的是，在我方展開調查後，疑似察覺被國安單位鎖定，一度發文的文匯報急忙撤稿，「台灣網路視窗」原先的發文也隨即下架。

國安單位初步研判，相關操作出自中國解放軍訊息支援部隊系統，目的在以造假資訊操作台日之間問題，轉移北京正因為處理對日問題騎虎難下的困窘焦點。

