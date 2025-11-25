北市限制議員索資專案報告再被退 許淑華要求審總預算前再報告

一召許淑華表示，不需再度重新專案報告，要求秘書長李泰興在12月16日審查總預算前再度報告，否則將改由副市長李四川或林奕華進行報告。（記者孫唯容攝）

今年7月起，北市府傳出因為議員頻繁索資，或索資當天就要回覆，讓局處疲於奔命，北市秘書處在未與議會溝通下，控制議員索資系統，讓回覆時間「被控制」只能點選3日後，讓議員痛批箝制議會監督權，秘書處在14日已於市議會民政委員會進行專案報告遭退回，昨進行2度報告也遭直接退回。一召許淑華表示，不需再度重新專案報告，要求秘書長李泰興在12月16日審查總預算前再度報告，否則將改由副市長李四川或林奕華進行報告。

李泰興在報告中指出，目前議員索資仍以「普通件6天、速件3天、最速件1天」的回覆時間為原則，也將要求局處同仁，務必要做到回覆資料的正確性跟完整性。

議員顏若芳詢問，秘書處提到某部分議員頻繁索資，到底是有多少人？目前北市議會共有61位議員，如果部分議員大概是5位，那麼你們就是剝奪其於50幾位議員的權力，甚至也不願意和議員溝通，就鎖住權限。顏若芳強調，秘書處無法跟特定議員溝通，卻美其名用「體恤」公務員的說法，讓民眾誤會多數議員都不體恤公務員，請問秘書長當你知道特定議員以極短時間索資，造成公務員壓力，是否有親自去跟議員溝通嗎？李泰興並未正面回答，顏若芳隨後痛斥，「你沒有對不對！你沒去溝通，憑什麼坐在這裡？」

許淑華表示，「就她所知控制議員索資系統的指令，是市長蔣萬安下的，希望研考會主委殷瑋回去和蔣萬安溝通，而不是市長下令後，你們都不敢回去跟他溝通，他不是皇帝，和議會間有好的互動，對於市政的推動才有幫助。」現在所有的議員都很理性，沒有議員在做政治處理，但是蔣萬安下令的動作，就是在做政治處理，這是非常不妥的，等於是跟議會對槓。

許淑華強調，本次會期將在12月16日起進行編列預算審查，直到現在北市府連溝通都沒有，就透過政治力操作，讓議員接下來審預算很辛苦，因為根本不知道怎麼審，資料都拿不到，議員被剝奪監督權，到底該如何審預算？

最後許淑華裁示，針對專案報告，民政委員會還是退回，但是不用再來專案報告，在16日要審預算前，秘書長再來進行報告，報告完我們再開始審預算。李泰興點頭並回覆「好，回去會開會再來研商。」許淑華也強調，若是16日秘書長無法提出精進作為，就請副市長李四川還是林奕華，就來到議會進行說明，因為這件事情牽扯到所有議員。

