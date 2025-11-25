藍白把政院版財劃法丟「冰箱」 綠黨團擬發起公投迎戰

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱（右）呼籲公民朋友和民進黨團站在一起，用更大的民意為藍白的憲政鬧劇劃下句點。（記者羅沛德攝）

民眾黨團、國民黨團今天在立法院程序委員會以人數優勢，將行政院版「財政收支劃分法修正草案」暫緩列案。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天下午表示，國民黨、民眾黨可以討厭民進黨，但絕不能把人民的權益拿來陪葬，既然藍白上周通過「公投綁大選」，他呼籲公民朋友和民進黨團站在一起，用「更大的民意」為藍白的憲政鬧劇劃下句點。

民進黨團幹事長鍾佳濱說，立法院程序委員會本來是殺戮戰場，但在藍白成為國會多數後，現在卻變成「大冰箱」，只要藍白不願意接受的法案，就放進冰箱冰起來，藍白想要表決的法案，馬上從冰箱拿出來，隨時就可以上菜；政院版財劃法經過22縣市的討論，應該要攤在陽光下好好審查。

請繼續往下閱讀...

鍾佳濱表示，財劃法攸關中央與地方財政健全、城鄉均衡發展，期盼立法院長韓國瑜未來主持院會時，應該要把冰箱裡面的大菜拿出來，讓社會享用。他強調，既然藍白上週通過公投綁大選，他要呼籲公民朋友和民進黨團站在一起，他們將用更大的民意為藍白的憲政鬧劇劃下句點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法