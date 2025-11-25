川習通話》習近平提「台灣回歸中國」 陸委會斥：不實敘事

中共官媒新華社報導，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。陸委會今日駁斥，不實敘事無法改變台灣從來都不是中華人民共和國一部分的客觀事實。（資料照）

中國國家主席習近平與美國總統川普通話，據中共官媒新華社報導，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。陸委會今日駁斥，不實敘事無法改變台灣從來都不是中華人民共和國一部分的客觀事實。

川普今天和習近平通話後發文表示，兩人進行「非常好的電話通話」，討論了包括俄羅斯與烏克蘭、芬太尼、黃豆和其他農產品等議題，他將於明年4月訪問北京，也邀請習近平明年稍晚赴美訪問。

不過，中國官媒稍早報導，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

對此，陸委會表示已注意到相關通話，也注意到雙方對於會談內容的說明差異很大。中共側重台灣問題，並稱美方理解台灣問題對中方的重要性，美方則隻字未提。

陸委會強調，1945年10月25日，中華民國代表同盟國在台灣接受日本投降。中共意圖扭曲二戰歷史文件及聯合國相關決議，其不實敘事無法改變台灣從來都不是中華人民共和國一部分的客觀事實。

陸委會指出，反侵略、護家園，及追求真正和平，才是二戰歷史意義。面對中共近來各種意圖改變區域現狀的單邊行為，將繼續與各方合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。

