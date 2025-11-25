為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川習通話》習近平提「台灣回歸中國」 陸委會斥：不實敘事

    2025/11/25 18:19 記者陳鈺馥／台北報導
    中共官媒新華社報導，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。陸委會今日駁斥，不實敘事無法改變台灣從來都不是中華人民共和國一部分的客觀事實。（資料照）

    中共官媒新華社報導，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。陸委會今日駁斥，不實敘事無法改變台灣從來都不是中華人民共和國一部分的客觀事實。（資料照）

    中國國家主席習近平與美國總統川普通話，據中共官媒新華社報導，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。陸委會今日駁斥，不實敘事無法改變台灣從來都不是中華人民共和國一部分的客觀事實。

    川普今天和習近平通話後發文表示，兩人進行「非常好的電話通話」，討論了包括俄羅斯與烏克蘭、芬太尼、黃豆和其他農產品等議題，他將於明年4月訪問北京，也邀請習近平明年稍晚赴美訪問。

    不過，中國官媒稍早報導，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

    對此，陸委會表示已注意到相關通話，也注意到雙方對於會談內容的說明差異很大。中共側重台灣問題，並稱美方理解台灣問題對中方的重要性，美方則隻字未提。

    陸委會強調，1945年10月25日，中華民國代表同盟國在台灣接受日本投降。中共意圖扭曲二戰歷史文件及聯合國相關決議，其不實敘事無法改變台灣從來都不是中華人民共和國一部分的客觀事實。

    陸委會指出，反侵略、護家園，及追求真正和平，才是二戰歷史意義。面對中共近來各種意圖改變區域現狀的單邊行為，將繼續與各方合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播