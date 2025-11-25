為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白封殺政院版財劃法 邱議瑩、賴瑞隆點名柯志恩沒為高雄發聲！

    2025/11/25 16:59 記者葛祐豪／高雄報導
    民眾黨立委劉書彬今天在程序委員會提議，將政院版財劃法修正草案暫緩列入週五院會報告事項。經表決結果，贊成立委9人、反對立委7人，程委會同意暫緩列案。（記者廖振輝攝）

    針對今（25日）立法院藍白強行表決，聯手封殺政院版「財劃法」，民進黨立委邱議瑩點名藍委柯志恩「繼續當鄭麗文投票機器！無意捍衛高雄！」；賴瑞隆也指柯志恩日前才公開肯定院版內容，但今天沒收討論、封殺法案的，正是國民黨；對此，柯志恩辦公室表示稍後將發出聲明回應。

    邱議瑩表示，「政院版財劃法明明對高雄更有利，加入土地面積、環境負荷、糧食安全等指標，讓南部在資源分配上能更公平。」獲陳其邁市長支持，南部地方政府也肯定這些調整方向。

    她指出，但今天被國民黨、民眾黨聯手封殺，連排入議程討論的機會都沒有，她點名要選高雄市長的柯志恩「不支持對高雄有利的版本，沒有替高雄爭取任何空間。」尤其柯志恩曾公開發文稱讚政院版「更細緻」、「值得採用」，但今天程序委員會上，藍白選擇聯手封殺時，「柯志恩卻不敢跳出來為高雄發聲！」

    邱議瑩痛批柯志恩，明明知政院版對高雄有利的改革，「卻選擇繼續當鄭麗文傅崐萁的投票機器，而不是跟高雄市民站在一起。」

    賴瑞隆則說，國民黨在中央封殺院版財劃法，在地方阻饒預算付委，「高雄人到底哪裡欠國民黨？」行政院歷經多次與地方政府溝通協調，並納入他與多位南部立委主張的「產業外部成本、土地面積、人口結構」等指標精神，提出院版修正案，就連國民黨的柯志恩，以及其他有意參選南部縣市首長的藍營立委，也公開表達肯定。

    賴瑞隆批評，但剛才藍白兩黨在立法院程序委員會，聯手封殺行政院版本「財劃法」，他嚴正請教柯志恩「妳是否認同貴黨立委在程序委員會封殺行政院版財劃法的行為？」妳日前才公開肯定院版內容，稱其可作為「朝野開啟討論的基礎，讓財劃法爭議早日畫上句點」。但今天，沒收討論、封殺法案的，正是你們國民黨。

    他強調，如果藍白持續阻擋中南部縣市爭取合理財政劃分的機會，而柯志恩依舊選擇站在黨意一邊、而非站在高雄市民這一邊，那麼高雄市民、台灣人民都絕對無法接受。

