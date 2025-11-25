認同政院版「財劃法」藍白仍封殺？陳玉珍嗆：政院版給金門的錢相對少

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

立法院民眾黨團今天在程序委員會提案將院版財劃法「暫緩列案」，藍白立委挾多數通過。對於民進黨團書記長陳培瑜表示，明明國民黨立委柯志恩、陳玉珍等人都一致贊同院版對中南部、離島比較公平，國民黨金門立委陳玉珍表示，政院版財劃法給金門相對立法院的版本少，她只有認為離島納入菸酒稅不錯，盼政院提出明確的計算標準，在此之前就先按照立法院通過的版本來進行。

陳玉珍表示，根據他們的計算結果，行政院版的財劃法給金門的經費是相對少的，比立法院的新版財劃法還少。他認為對離島不錯的部分只有菸酒稅，並肯定行政院終於願意提出版本，但退回院版是因為他們沒有給詳細的資料，希望行政院給詳細的資料來做更多的評估。

對於今天行政院長卓榮泰嗆國民黨團當初提出的財劃法，也沒有提出任何數字。陳玉珍表示，但國民黨團有明確的標準就可以算得出來，但行政院比較多的是文字敘述，如果行政有誠意就把標準寫得更清楚，是可以根據那些數字，那地方政府就可以按照這個數字去算，這樣會更妥當，希望大家都要保持善意。

陳玉珍表示，在行政院還沒提出標準之前，請行政院尊重立法院，先到原來通過的版本進行，接著我們再好好的討論院版，她不反對討論院版，但行政院就先不要對立法院通過的版本提出覆議，釋出一點善意，大家好來好去。

