為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    認同政院版「財劃法」藍白仍封殺？陳玉珍嗆：政院版給金門的錢相對少

    2025/11/25 16:55 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委陳玉珍。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍。（資料照）

    立法院民眾黨團今天在程序委員會提案將院版財劃法「暫緩列案」，藍白立委挾多數通過。對於民進黨團書記長陳培瑜表示，明明國民黨立委柯志恩、陳玉珍等人都一致贊同院版對中南部、離島比較公平，國民黨金門立委陳玉珍表示，政院版財劃法給金門相對立法院的版本少，她只有認為離島納入菸酒稅不錯，盼政院提出明確的計算標準，在此之前就先按照立法院通過的版本來進行。

    陳玉珍表示，根據他們的計算結果，行政院版的財劃法給金門的經費是相對少的，比立法院的新版財劃法還少。他認為對離島不錯的部分只有菸酒稅，並肯定行政院終於願意提出版本，但退回院版是因為他們沒有給詳細的資料，希望行政院給詳細的資料來做更多的評估。

    對於今天行政院長卓榮泰嗆國民黨團當初提出的財劃法，也沒有提出任何數字。陳玉珍表示，但國民黨團有明確的標準就可以算得出來，但行政院比較多的是文字敘述，如果行政有誠意就把標準寫得更清楚，是可以根據那些數字，那地方政府就可以按照這個數字去算，這樣會更妥當，希望大家都要保持善意。

    陳玉珍表示，在行政院還沒提出標準之前，請行政院尊重立法院，先到原來通過的版本進行，接著我們再好好的討論院版，她不反對討論院版，但行政院就先不要對立法院通過的版本提出覆議，釋出一點善意，大家好來好去。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播