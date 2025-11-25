白營將院版財劃法暫緩列案 羅智強：先施行新版而非丟院版蓋牌

國民黨團書記長羅智強。（資料照）

立法院民眾黨團今天在程序委員會提案將院版財劃法「暫緩列案」，藍白立委挾多數通過。國民黨團書記長羅智強表示，立法院三通過的財劃法先施行，在施行的過程當中來思考看是否有要再調整的地方，怎麼會在新版財劃法才三讀通過，就再丟一個院版過來蓋牌呢？

羅智強表示，立法院三讀通過的新版財劃法才剛剛上路，真的要針對財劃法的問題來思考要如何調整，也應該等到新版的財劃法上路之後，再來看看之後有什麼問題來再尋求改變。真的從來沒有看過一個行政院在立法院去年7月就要請它提出院版財劃法，拖到立法院三讀通過的新版本之後，用所謂的蓋牌的方式，才在後面推了一個院版財劃法，「我就想請問那到底討論的基礎在哪裡？」

羅智強表示，所以今天民眾黨團提案暫緩列案，他認為倒是一個民進黨和行政院的契機，回到立法院通過的財劃法，先來施行，在施行的過程當中來思考凝聚大家的共識，來看看有沒有什麼要再調整的地方。怎麼會在新版財劃法才三讀通過，就再丟一個院版過來蓋牌呢？於法、於憲政、於情理都站不住腳。

