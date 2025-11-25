為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    白營將院版財劃法暫緩列案 羅智強：先施行新版而非丟院版蓋牌

    2025/11/25 16:38 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨團書記長羅智強。（資料照）

    國民黨團書記長羅智強。（資料照）

    立法院民眾黨團今天在程序委員會提案將院版財劃法「暫緩列案」，藍白立委挾多數通過。國民黨團書記長羅智強表示，立法院三通過的財劃法先施行，在施行的過程當中來思考看是否有要再調整的地方，怎麼會在新版財劃法才三讀通過，就再丟一個院版過來蓋牌呢？

    羅智強表示，立法院三讀通過的新版財劃法才剛剛上路，真的要針對財劃法的問題來思考要如何調整，也應該等到新版的財劃法上路之後，再來看看之後有什麼問題來再尋求改變。真的從來沒有看過一個行政院在立法院去年7月就要請它提出院版財劃法，拖到立法院三讀通過的新版本之後，用所謂的蓋牌的方式，才在後面推了一個院版財劃法，「我就想請問那到底討論的基礎在哪裡？」

    羅智強表示，所以今天民眾黨團提案暫緩列案，他認為倒是一個民進黨和行政院的契機，回到立法院通過的財劃法，先來施行，在施行的過程當中來思考凝聚大家的共識，來看看有沒有什麼要再調整的地方。怎麼會在新版財劃法才三讀通過，就再丟一個院版過來蓋牌呢？於法、於憲政、於情理都站不住腳。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播