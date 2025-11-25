為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民眾黨喊北市「4+2」6席全上 戴錫欽：國民黨單獨過半 兄弟登山各自努力

    2025/11/25 16:03 記者孫唯容／台北報導
    戴錫欽表示，民眾黨4+2，「我們尊重他，也預祝他們達成目標」，國民黨選舉本來就單獨過半，大家兄弟登山各自努力，並沒有任何衝突的問題。（記者孫唯容攝）

    

    國民黨台北市黨部主委戴錫欽喊出，「2026國民黨台北市議員席次要單獨過半」，不過，民眾黨主席黃國昌則表示民眾黨要「4+2」六席全上，包含4席議員連任加上2席新人。戴錫欽今（25）日表示，大家兄弟登山、各自努力，並沒有任何衝突的問題，尊重民眾黨，也預祝他們達成目標。

    針對民眾黨要「4+2」六席全上，不過戴錫欽則喊出「席次要單獨過半」，今天出席活動時被媒體問及是否兩邊不同調？戴錫欽表示，這是簡單數學，完全沒有衝突，民眾黨4+2，「我們尊重他，也預祝他們達成目標」，國民黨選舉本來就單獨過半，大家兄弟登山各自努力，並沒有任何衝突的問題。

    戴錫欽表示，北市議會席次有61席，藍白有很大各自努力的空間，也有很多合作的空間，充分尊重民眾黨提名的策略，國民黨目標非常簡單，就是希望單獨過半，也希望跟民眾黨等友黨把席次極大化。

    媒體也追問，該說法是配合黃國昌表示「只要民進黨席次變少就可以達成」？戴錫欽則表示，沒有誰配合誰的問題，他很早就提出論述，不管是單獨過半，還是與友軍席次極大化，這都是一貫的論述，不管民眾黨提名策略，以及是否支持台北市長蔣萬安連任，國民黨都充分尊重。

