黃國昌民調輸李四川？ 陳智菡稱「之前侯也輸柯」慘被網嗆：假老二還敢講

新北市長選情獲全台關注，尤其藍營潛在參選人李四川，會如何與已經宣布將參選的民眾黨主席黃國昌協調備受矚目。對於近日多份民調顯示李四川大勝黃國昌的結果，民眾黨團主任陳智菡表示，之前柯文哲競選總統時，新北市長侯友宜滿意度很高，但後來很快就被柯文哲「黃金交叉了」。不過，不少網友卻開轟：「假老二民調」、「活在平行時空」、「假老二還敢講」。

綜合媒體報導，被問及黃國昌民調輸給李四川，陳智菡今日表示，柯文哲之前選總統時，侯友宜滿意度破五成，但選下去很快就跟柯「黃金交叉」，否則國民黨也不會來談藍白合。她也說，現在就是各自做好準備，然後比民調，「願賭服輸」。

不過，相關新聞被轉至PTT以及其他社群平台上後，網友紛紛留言表示「假老二」、「然後侯友宜拿84萬票，柯拿64萬，假老二真敢講」、「然後台北賴和侯都拿58萬，柯拿36萬6」、「柯文哲選總統時，台北468個里全部輸侯友宜耶」、「民眾黨的臉皮為何可以厚成這樣子啊」、「真老二輸給假老二嗎？」

柯文哲2024年參選總統落選，他的幕僚吳靜怡則在臉書帳號表示，柯文哲選前公布參考「求真民調」製作的民調，結果內容誤差值最高，要求出面說明民調「假老二」的疑團。不過柯文哲當時強調絕無造假，並批評別的民調刻意打壓他，營造棄保效應。

