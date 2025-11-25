財劃法修法 劉和然喊話蘇巧慧：若政院版讓新北吃虧敢不敢反對？

新北市副市長劉和然針對財劃法修法捍衛市民權益，並喊話民進黨立委蘇巧慧，如果政院版本的草案讓新北吃虧，敢不敢站出來反對？（取自劉和然臉書）

行政院提出的財政收支劃分法修正草案將送立法院審議，新北市副市長劉和然昨天（24日）呼籲將參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧，勿讓黨意高於新北市民權益，遭蘇巧慧回嗆，「兩次財劃法都讓黨意凌駕民意的就是國民黨」。劉和然今天再向蘇巧慧喊話，「如果民進黨的行政院版讓新北吃虧，妳敢不敢像我們一樣站出來反對？」兩人隔空交鋒，火藥味十足。

劉和然在臉書表示，「蘇巧慧委員的回應我聽到了，很高興聽到蘇委員這麼在意新北的人均分配」，這正好證明他的觀點，「不管是什麼版本，只要讓新北市民吃虧，我們都會據理力爭！」

請繼續往下閱讀...

劉和然說，現在最關鍵的問題沒有改變，試算表在哪裡？新北的人均分配會不會又是全國最後一名？請不要閃、也不要轉移焦點，制度要可長可久，財劃法不是做政治秀，而是要基於公平、透明、公開的數據，新北人口最多、責任最重，如果行政院版試算表公布，新北依然在最後一名，「我一定會反對，這是新北的底線，也是地方政府的良心。」

劉和然表示，他想再次請教蘇巧慧，「如果民進黨的行政院版讓新北吃虧，妳敢不敢像我們一樣站出來反對？」新北不求特權，只求公平，分配額度不能讓新北人均預算再度墊底，這是市府必須守住的底線，也是新北市民應得的正義。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法