    首頁 > 政治

    柯志恩讚院版財劃法指標細緻 卓揆向她喊話：盼以民意為依歸

    2025/11/25 15:07 記者李文馨／台北報導
    立法院院會25日繼續對行政院長卓榮泰施政報告質詢，行政院長卓榮泰列席備詢。（記者羅沛德攝）

    立法院院會25日繼續對行政院長卓榮泰施政報告質詢，行政院長卓榮泰列席備詢。（記者羅沛德攝）

    朝野對財劃法修法攻防不斷，民眾黨團、國民黨團今天在立法院程序委員會以人數優勢，將行政院版「財政收支劃分法修正草案」暫緩列案。民進黨立委邱議瑩質詢詢問，前國民黨智庫執行長、立委柯志恩曾稱讚院版指標細緻，但不知道會投哪個版本；行政院長卓榮泰答詢說，希望以民意為依歸。

    立法院會今天繼續進行施政總質詢，邱議瑩質詢詢問，財劃法歷經去年、今年兩度修正，她不敢說越修越糟，但法案是否越修越偏離軌道。

    卓榮泰：國民黨版財劃法越修問題越大

    卓榮泰答詢說，依照11月14日的再修版，地方拿走更多的錢，但不談事權分配，這對中央財政造成最大的缺口，而且行政院無法編列預算。如果以明年總預算為依據，去年通過的新版財劃法，是地方拿了錢，一樣沒有分配事權。中央、地方的權責，地方自治的精神就無法落實。

    「這兩個財劃法，您說得對，越修問題越大。」他說，第一次只出現離島的345億元的問題，第二次出現的是，中央政府沒有辦法編預算的問題，這個問題才大。

    邱議瑩詢問，現在行政院的版本提出來了，您有沒有跟在野黨委員們溝通、討論，讓他們能夠充分理解，行政院現在提出的版本是比較具有可行性的、是比較能夠公平完整的發展台灣所有的縣市的，有沒有這樣做？

    卓榮泰表示，過去一年，行政院6次跟地方政府的財主人員、地方首長意見交換跟溝通；在立法院中，行政院請執政黨團在協商過程中適度地提出，以及在協商前，跟在野黨說明院版的內容與精神。上週也做過這樣的說明，且得到不會繼續處理公式錯誤修法，並在上週或今天付委行政院版，但現在得到的結果完全不是這麼一回事。

    卓揆盼藍白心平氣和看院版財劃法

    邱議瑩詢問，現在的結果是藍白不願意談嗎？卓榮泰說，希望他們能夠心平氣和地坐下來，看看這個財政收支劃分法到底有沒有比較公平、比較合理？垂直分配有沒有比較合理？水平分配有沒有比較公平？如果有話，大家何不慎重地來面對它？

    邱議瑩表示，柯志恩是前國民黨智庫執行長，上次惡修財劃法時，她也在現場並支持國民黨的版本；這次行政院修正版提出來後，她說：「政院版的分配指標比現行的制度更為細緻，兼顧離島、考量人口結構，也照顧直轄市與工農業縣市的不同需求，這些制度性的改善都值得肯定。」

    卓榮泰說，行政院對65歲以上的老人、14歲以下的兒少都有加重權責，離島加成2倍，農林漁牧土地的成本跟管理成本也都有不一樣的計算，這比較細緻，但是行政院需要比較長的時間才有辦法做出這樣子的內容。

    邱議瑩說，她不知道柯志恩會投哪個版本，她稱讚你是一回事，但是投票又是另外一回事。卓榮泰說，希望以民意為依歸。

    地方立委要補助 就要修到院版財劃法

    邱議瑩表示，財劃法亂修之後受苦的是地方政府、地方人民，是全民受苦。卓榮泰表示，剛剛的質詢，幾十個委員下來，都要求中央補助、補助、補助，但都說不要跟他談財劃法，這是矛盾的；談了財劃法就說無法補助，要補助就要修到行政院的院版財劃法，行政院就可以補助。

