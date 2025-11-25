賴總統：鼓勵更多台灣企業佈局 從史瓦帝尼連結非洲市場

賴清德總統今接見史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札（Jabulani Mabuza）乙行，並表示要讓史瓦帝尼成為台灣連結非洲市場的重要基地。（總統府提供）

賴清德總統今接見史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札（Jabulani Mabuza）一行，感謝史瓦帝尼長期在國際場域為台灣仗義執言，並表示，史瓦帝尼擁有穩定的投資環境與優質人才，更是「非南關稅同盟」以及「非洲大陸自由貿易區」重要成員，未來會鼓勵更多台灣企業佈局全球、行銷全世界，讓史瓦帝尼成為台灣連結非洲市場的重要基地，開創更多合作機會。

賴清德表示，過去幾年台灣和史瓦帝尼在農業、公衛、教育、婦女賦權以及再生能源等領域，累積豐碩合作成果。尤其兩國攜手推動的戰略儲油槽興建，不只提升史瓦帝尼能源安全，也促進國家永續發展。

賴清德強調，史瓦帝尼是台灣在非洲的重要友邦，除擁有穩定的投資環境與優質人才，更是「非南關稅同盟」以及「非洲大陸自由貿易區」重要成員，是台灣極具發展潛力的合作夥伴，未來會持續鼓勵更多台灣企業以布局全球、行銷全世界的視野，讓史瓦帝尼成為台灣連結非洲市場的重要基地，開創更多合作機會。

賴清德也代表台灣人民衷心感謝史瓦帝尼王國長期在國際場域為台灣仗義執言，今年恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）在聯合國大會上，呼籲停止錯誤詮釋聯大第2758號決議，接納台灣，才能落實不遺落任何人的聯合國精神。這份堅定支持，讓台灣更有力量與史瓦帝尼及更多理念相近國家攜手合作、深化夥伴關係，期待兩國持續共同促進彼此及全球的進步繁榮。

馬布札議長指出，兩國的外交關係反映了主權、相互尊重與合作的共享價值，史國珍視多年來所建立的深厚情誼，並致力進一步深化這份夥伴關係，無論是在經濟合作、文化交流或醫療衛生與科技等領域的合作，都看到強大的成長潛力與互利共榮的前景，期盼兩國持續推動富有成效的雙邊關係，並探索新的合作領域，攜手為兩國人民創造更美好的未來，也為區域和全球的和平繁榮做出積極貢獻。

訪團成員尚包括史瓦帝尼王國眾議院眾議員曼巴（Lindiwe Mamba）、蘇薩（Joseph Souza）、席姆拉內（Jabulane M. Simelane）及維拉聶（Allen Vilane）等人。

