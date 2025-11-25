藍白擋下政院版財劃法 吳思瑤痛批：乞丐趕廟公 欺人太甚！

民眾黨立委劉書彬25日在程序委員會提議，將政院版財劃法修正草案暫緩列入週五院會報告事項。經表決結果，贊成立委9人、反對立委7人，程委會同意暫緩列案。（記者廖振輝攝）

藍白立委今於立法院程序委員會中，挾人數優勢以9：7的票數碾壓民進黨團，表決通過將行政院版「財政收支劃分法修正草案」暫緩列案。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤強調，預算權是行政權，行政院是主責者，才是有絕對話語權的人。「藍白就是乞丐趕廟公，更是霸凌行政院！欺人太甚，莫此為甚！」

「程序委員會擋案又來了！」吳思瑤表示，這次擋的是政院版財劃法，藍白聯手封殺政院版，連列案都不准！民眾黨團總召黃國昌早嗆聲，政院財劃法「連一讀的機會都沒有！」民眾黨一定退回擋下，立委劉書彬果然領旨奉命。今天藍白確實得逞了，程序委員會除了擋國安法案高達707次，財劃法成了新的俎上肉。

吳思瑤指出，國民黨因為地方綁樁政治分贓，暴衝惡修財劃法，政治利益高於國家利益。但國民黨立委賴士葆、林思銘、蘇清泉，甚至立法院長韓國瑜都肯定政院版，主張可以進一步討論。「傅崐萁何以無視黨內意見，一意孤行？」

「民眾黨呢？為了藍白合，不惜一切為國民黨作嫁。」吳思瑤批評，黃國昌過去主張的「程序正義」早已不復見，完全打臉自己，成為踐踏程序正義的劊子手。黃國昌氣焰囂張聲稱「財劃法已完成修法，行政院沒有任何資格與立場要求重新再來。」這根本是「乞丐趕廟公，喧賓奪主！」

吳思瑤強調，預算權是行政權，財劃法是國家財政根本大法，行政院是主責者，才是有絕對話語權的人。行政院提財劃法天經地義，立法院依據憲法審查政院法案、預算及議案是義務，擋案是怠忽職守，公然違反憲法忠誠義務。

「主事者，被阻卻在外！」吳思瑤痛批，「藍白就是乞丐趕廟公，更是霸凌行政院！欺人太甚，莫此為甚！」

