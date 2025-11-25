2026新北市長選戰動起來！蘇巧慧與市議員會議再申「迎戰一對一的選舉」

今（25）日新北市議會民進黨團舉行預算共識營，邀請蘇巧慧出席對選戰策略與佈局交流。（新北市議會提供）

2026年新北市長與市議員選戰持續升溫，民進黨部分將由立委暨市黨部主委蘇巧慧出陣，今（25）日市議會民進黨團舉行預算共識營，邀請蘇巧慧出席對選戰策略與佈局交流。蘇巧慧再申，她會與團隊準備好「迎戰一對一的選舉」，將攜手黨籍議員一起贏下明年選舉。黨團總召集人廖宜琨表示，國民黨在新北執政20多年，明年是改變新北的重要關鍵。

蘇巧慧指出，往年她與議員密切合作，共同爭取中央資源推動新北大型建設，例如大漢溪堤外便道、鳳鳴簡易車站、增設台65浮洲橋匝道、五股交流道改善工程、淡江大橋、國家兒童未來館等，她上任市黨部主委後也強化與各區議員加強基層服務，此期間她拜訪基層，獲得市民肯定，未來會與團隊做好準備「迎戰一對一的選舉」，爭取市民支持。

廖宜琨說，國民黨在新北長期執政，明年是改變新北的關鍵時刻，正需要像蘇巧慧這樣在地方紮根多年、在國會有豐富歷練的候選人，帶隊衝刺發揮「母雞效應」，蘇巧慧經3次選舉挑戰，在國會、地方成績有目共睹，盼民進黨明年贏得市長選舉與議會過半席次，擴大基層實力。

黨團書記長顏蔚慈分析，各家媒體民調顯示，民進黨提早定於一尊的策略是正確的，可讓市民儘早認識參選人，也讓「小雞」更清楚母雞人選，以便發揮母雞效應，相信蘇巧慧可帶領新北隊獲得勝利。

此前，有意參選新北市長的民眾黨立委暨黨主席黃國昌曾稱蘇巧慧用多方管道挺他「選到底」，蘇巧慧澄清時表示，向來都是做好「一對一選舉」的準備，從未透過任何管道挺誰參選到底；外界認為這一番話隱約透露，蘇巧慧陣營認定唯一勁敵，就是可能參選的國民黨籍台北市副市長李四川。

