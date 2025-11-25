為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「我就是台灣國立委！」 王義川嗆藍委不敢赴中自稱中華民國立委

    2025/11/25 14:33 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委王義川日前赴日旅遊，在神社繪馬寫下他來自「台灣國桃園市」。（記者謝君臨翻攝）

    民進黨立委王義川日前赴日旅遊，在神社繪馬寫下他來自「台灣國桃園市」。（記者謝君臨翻攝）

    民進黨立委王義川日前到日本旅遊，在神社繪馬寫下他來自「台灣國桃園市」，遭國民黨立委王鴻薇開酸，中華民國少一位國會議員；國民黨立委牛煦庭也稱，這是照妖鏡。對此，王今反擊，他是台灣國立委有什麼問題，王鴻薇和牛煦庭敢不敢到中國喊「我是中華民國立委」。他大酸：「笑你們不敢啦！臭俗仔！」

    王義川日前到日本旅遊，在神社繪馬寫下「川流福騰」等字眼，並於住所處寫下「台灣國桃園市」，引來王鴻薇、牛煦庭批評，質疑他到底認不認同中華民國。

    對此，王義川今面對記者堵訪，強調「我是台灣國立委有問題嗎？」他也直接開嗆國民黨立委：「請他們去中國喊他們是中華民國立委敢不敢？王鴻薇去中國喊一下是中華民國立委敢不敢？牛煦庭去中國講你是中華民國立委，講一遍看看，有什麼問題嗎？我就是台灣國立委！」

    隨後，王義川也在社群平台發文再嗆：「今天紅媒一如以往的要我解釋為什麼我說我家在「台灣國桃園市中壢區」？我直接回答：我是台灣國立委！紅媒記者整個傻眼，又提中國立委名字，要我回應。我再回：請那2位中國立委去中國時記得說：我是中華民國立委！笑你們不敢啦！臭俗仔！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播