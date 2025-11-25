「我就是台灣國立委！」 王義川嗆藍委不敢赴中自稱中華民國立委

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，在神社繪馬寫下他來自「台灣國桃園市」。（記者謝君臨翻攝）

民進黨立委王義川日前到日本旅遊，在神社繪馬寫下他來自「台灣國桃園市」，遭國民黨立委王鴻薇開酸，中華民國少一位國會議員；國民黨立委牛煦庭也稱，這是照妖鏡。對此，王今反擊，他是台灣國立委有什麼問題，王鴻薇和牛煦庭敢不敢到中國喊「我是中華民國立委」。他大酸：「笑你們不敢啦！臭俗仔！」

王義川日前到日本旅遊，在神社繪馬寫下「川流福騰」等字眼，並於住所處寫下「台灣國桃園市」，引來王鴻薇、牛煦庭批評，質疑他到底認不認同中華民國。

對此，王義川今面對記者堵訪，強調「我是台灣國立委有問題嗎？」他也直接開嗆國民黨立委：「請他們去中國喊他們是中華民國立委敢不敢？王鴻薇去中國喊一下是中華民國立委敢不敢？牛煦庭去中國講你是中華民國立委，講一遍看看，有什麼問題嗎？我就是台灣國立委！」

隨後，王義川也在社群平台發文再嗆：「今天紅媒一如以往的要我解釋為什麼我說我家在「台灣國桃園市中壢區」？我直接回答：我是台灣國立委！紅媒記者整個傻眼，又提中國立委名字，要我回應。我再回：請那2位中國立委去中國時記得說：我是中華民國立委！笑你們不敢啦！臭俗仔！」

