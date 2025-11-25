為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    駁兩顆太陽傳聞！柯文哲復出時間曝 喊「沒黃國昌黨早就垮了」

    2025/11/25 14:50 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨今釋出前主席柯文哲妻子陳佩琪專訪影片。（民眾黨提供）

    民眾黨今釋出前主席柯文哲妻子陳佩琪專訪影片。（民眾黨提供）

    在民眾黨主席黃國昌率團赴日訪問之際，民眾黨今釋出前主席柯文哲妻子陳佩琪專訪影片，陳佩琪在片中透露，柯文哲在12月底之後應該會慢慢恢復，重新跟小草、跟民眾黨的黨公職有更多互動的機會，更轉述柯文哲曾說：「這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了。」

    陳佩琪今日在民眾黨節目《言之有午》中表示，柯文哲特別叮囑要她務必代為向「小草」們與支持者問候，柯文哲說：「這整整一年來，支撐他撐下去的真正心靈動力，就是來自小草與支持者的相挺。」

    談及柯文哲出所後的適應狀況，陳佩琪表示，柯文哲本來就常向外界坦言自己有輕微亞斯伯格特質，不喜歡與過多人群互動，而長期被羈押在相對封閉的環境裡，確實讓他重回較為封閉、退縮的狀態。

    陳佩琪說，柯文哲需要一段時間重新適應與社會互動的節奏，12月底之後，阿北應該會慢慢恢復，重新跟小草、跟民眾黨的黨公職有更多互動的機會；許甫也補充，或許在過年前後，大家就有機會看到柯文哲再次向支持者問候、拜年，大家可以期待一下。

    此外，陳佩琪提及，今年830的走讀活動，她很心疼黃國昌為了挺阿北，帶著大家走完整場，後來還因為這件事被檢方找去問訊，黃自己也是承受壓力的人。日前回柯文哲新竹老家時，婆婆還不停叮嚀：「如果見到黃國昌，一定要跟他說謝謝。」

    她強調，黃國昌去年不僅以黨公職身分協助，更在許多時候是「私下默默付出」，不計代價地陪著家屬度過最黑暗的時刻，雖然黃國昌是學法律的，但一般人面對檢察官的壓力都會害怕，相信他也不是毫無心理負擔。

    陳佩琪說，柯文哲在去年12月出所時，就已經寫在筆記裡，認為黃國昌是最能承擔黨主席責任的人選。柯文哲認為黃國昌年輕、有體力、有執行力，把民眾黨帶出新的氣象。此外，柯文哲出所後也常看黃國昌過去一年來的直播、質詢，柯文哲甚至直言：「這一年若沒有他，民眾黨早就垮了。」

