藍營修法開中國籍配偶參政大門？ 律師劉繼蔚：關鍵在「一中」憲法

立法院國民黨團宣布將修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，亦即不用放棄中華人民共和國國籍，便可擔任民選公職。（路透社資料照）

國民黨立法院黨團日前主張，將修法放寬中國籍配偶的參政門檻，使其不必放棄中華人民共和國國籍，即可在台擔任民選公職，引發朝野論戰。對此，律師劉繼蔚表示，中配是否能擔任公職，關鍵本質上涉及我國「一中」憲法架構下，對中國地區人民身分的定位。

劉繼蔚認為，中配任公職的問題，仍需追溯我國這部「一中」憲法下，關於大陸地區人民的身分定位問題。過去，司法院大法官曾作成釋字第618號解釋，基於憲法增修條文第11條規定，指出兩岸人民關係條例第21條是針對大陸地區人民任公職的特別規定，從這個角度來看，也應該是國籍法第20條的特別規定而優先適用。

若需因應社會情勢的變更、乃至國家安全的需要，劉繼蔚表示，想要做不同的解釋，甚至乾脆否定中華民國大陸地區人民這樣一種身分，也並非絕對不行，但建議仍透過修法，甚至修憲加以明確化。

此外，劉繼蔚說，現實上可能也要考慮這樣一種制度轉彎，對中國所代表、「獨立反中」政治意義，以及對於陸配乃至於陸配家人的台灣人，所傳達「非我族類」的社會排除感受，並接受社會公評。

