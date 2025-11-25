為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    彰縣長王惠美肖像遭盜賣茶 縣議員賴清美：我也被P圖賣藥

    2025/11/25 13:59 記者湯世名／彰化報導
    網路詐騙用AI生成王惠美推薦苦蕎茶，縣府已報警處理。（資料照）

    網路詐騙用AI生成王惠美推薦苦蕎茶，縣府已報警處理。（資料照）

    AI生成太好用？彰化縣長王惠美被人盜用肖像，以AI生成推薦彰化苦蕎茶商品影片，無獨有偶，彰化縣議員賴清美與她的父親肖像也被盜用賣藥，到現在警方還在偵辦中。賴清美指出，詐騙集團不只盜用她與已故父親的合照，還把她包給父親紅包的鈔票，P圖改成藥品，把父女檔變成是賣藥的代言人，透過網路發送賣藥長輩文，呼籲不要有人因此上當受騙。

    近日來網路出現影片，出現自稱「彰化縣長王慧梅」來推銷彰化苦蕎茶，影片是由AI生成，盜用縣長王惠美的肖像，為避免民眾受騙上當，彰化縣政府已報警處理；彰化市公所也發現網路出現「蛇麼隆發」跨年晚會的人員招募訊息，經查證是詐騙手法，目前已報警處理，請民眾不要上當。

    彰化縣議員賴清美指出，縣長王惠美肖像遭盜用賣苦蕎茶，彰縣府已報警，呼籲民眾不要輕信上當；2023年她跟阿爸肖像被盜用賣藥，警方到現在還在偵辦中，她阿爸過世至今已5年之久，每逢父親節等節日到來，她都格外感傷，沒想到卻被詐騙集團看上盜用，實在很惡質。

    彰化縣議員賴清美與父親遭詐騙集團盜圖賣藥。（資料照）

    彰化縣議員賴清美與父親遭詐騙集團盜圖賣藥。（資料照）

