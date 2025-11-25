2026新竹縣長選戰選將紛起 預期藍、綠對抗賽

民進黨新竹縣竹北市長鄭朝方（舞台上立者右）多次邀請國內外知名藝人為竹北獻唱，打造城市的榮光。（記者黃美珠攝）

2026新竹縣長選戰可能的參選者，除近日將正式宣布的國民黨新竹縣副縣長陳見賢，藍營立委林思銘、徐欣瑩也都可能爭鋒。民進黨最被看好的，自然是執政成績不俗的竹北市長鄭朝方。台灣民眾黨目前還不顯山水，但據了解其耕耘「竹北」的企圖會大過力拚「竹縣」。時代力量黨主席王婉諭則積極在地方各活動上露臉，並在重要幹道陸續掛出看板，備戰意味不言可喻。

新竹縣向來藍大綠小，即使近年有大批的科技人移入，茁壯了白色力量而稍有鬆動，藍綠優劣勢一時還難逆轉，也因此使得中間選民、白色力量未來將成為關鍵的少數，所以「藍白合」可以預期會是藍軍未來在新竹縣的基本作戰概念，相較下，藍軍當務之急依舊是該如何迅速整軍一致對外這道宿命課題。

將率先宣布參選的陳見賢執掌國民黨地方兵符超過8年，歷任4任黨主席，還是首屆黨員直選出的主委。他獲縣長楊文科倚重，也成功贏得議長張鎮榮、副議長王炳漢以及議會跨黨派議員連署力挺接棒，操兵陸戰的能力無庸置疑，近期再持續在網路上加強空戰，還挾行政優勢頻以楊文科的分身出席各類活動，來勢洶洶。

藍軍的徐欣瑩選過副總統、新竹縣長，全國知名度高，理工博士背景更廣受科技新移民們接受，是今年大罷免中第1個在二階連署就沒通過的藍委。至於林思銘挺過大罷免洗禮後反有「黑紅」之勢；他以律師的專業，在新修財劃法中扮演關鍵角色，替新竹縣多爭取到經費，這讓鄉親對他的好感度多少有添磚加瓦效果。

民進黨竹北市長鄭朝方，他用減法美學推動傳統市場改造、建設公園綠地，還多次邀請國際知名歌手、音樂家為竹北演出打造城市的榮光，特別是本月30日就要登台的法國鋼琴家理查．克萊德門，讓他在眾多政治人物中更顯一枝獨秀，就連副總統蕭美琴都用「有氣質與品味的市長」來形容他。

當初鄭朝方能成功入主竹北市公所，普遍認為他就是贏在年輕、形象清新而俘獲中間選民的心，如今他在市長任內持續強化文青市長的印象，普遍也認為綠營要戰2026的新竹縣長選舉捨他其誰？只是鄭朝方迄今僅強調自己當務之急是繼續做好竹北的治理工作。

國民黨新竹縣副縣長陳見賢執掌該黨地方黨部8年多，還是新竹縣首任黨員直選的黨部主委。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣立委徐欣瑩理工博士的背景，以及選過副總統的高知名度，讓她也被視為2026新竹縣長選戰中的藍軍強棒。（記者黃美珠攝）

國民黨立委林思銘（中）在新版財劃法修正過程扮演關鍵角色，替新竹縣爭取到更多的經費，成為支持者力挺的原因之一。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣竹北市長鄭朝方（左）多次邀請國內外知名藝人為竹北獻唱，打造城市的榮光。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣竹北市長鄭朝方多次透過國際性的藝文活動，再用減法美學等重新改造城市建設，深獲竹北市民的肯定。（記者黃美珠攝）

