盧秀燕不挺「國籍法」修法 吳思瑤喊話：藍勿暴衝立法與民意對幹

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今受訪回應國籍法修法事宜。（資料照）

國民黨團將修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，台中市長盧秀燕則認為，公務人員或民意代表不應有中、美、日等任何國家的國籍。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天表示，該法案不僅與社會主流民意背道而馳，連盧秀燕都持保留意見，國民黨不應在黨內未整合、社會無共識的情況下暴衝立法與民意對幹。

針對國籍法修法事宜，台中市長盧秀燕昨在市議會答覆質詢時表示，一定要是中華民國國籍才能服務公職，不管是公職人員及民意代表，要以中華民國為唯一效忠的對象，不管擁有哪一個國的國籍包括中國、美國及日本，都不應該服務公職。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤今天下午接受本報訪問時表示，國民黨團提案讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，但盧秀燕持反對立場，顯示國民黨內部對此議題並無共識，最終仍要看國民黨中央如何定調，但現任國民黨主席鄭麗文本身是中國介選的獲益者，較大機會是站在中國想要方案的立場。

國籍法修正草案已排入週五院會議程

立法院程序委員會今天已經將「國籍法修正草案」排入本週五院會議程，吳思瑤提醒，「逕付二讀」的議事程序，通常適用於朝野有共識且具急迫性的議案，但縮短中配入籍年限一事，不僅社會主流民意高度抗拒，連國民黨內部都有地方縣市首長持保留意見，完全不具備強行闖關的正當性。

「如果有急迫性，那是誰的急迫性？是中共很急嗎？」吳思瑤質疑，如果國民黨執意為了快而快、甚至想要跳過委員會審查直接碾壓，那真的是「吃了熊心豹子膽」，直接與台灣主流民意對幹。她重申，此法案涉及巨大的國安疑慮與社會爭議，國民黨不應在黨內未整合、社會無共識的情況下暴衝立法，否則台灣會產生非常麻煩的後果。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法