民進黨列7大罪狀轟鄭麗文：強推中國籍參政才是民主破壞者！

民進黨今羅列「七大罪狀」，砲轟中國國民黨破壞法治、毀壞民主選舉，還有一個親近極權、讚揚極權的主席，才是台灣民主最大的破壞者。（圖擷取自民進黨臉書）

針對國民黨主席鄭麗文昨祭拜兩蔣時，指控「民進黨是台灣民主的破壞者」，民進黨今羅列「七大罪狀」：說普廷不是獨裁者、唱和中共悼念共諜、共軍擾台具管轄權、違憲法案接二連三、強推中國籍即可參政、造假連署從未道歉、法案程序正義零分，砲轟中國國民黨破壞法治、毀壞民主選舉，還有一個親近極權、讚揚極權的主席，才是台灣民主最大的破壞者。

民進黨痛批，「民進黨是台灣民主的破壞者」這句話，從曾經主張「國共都一樣，國民黨不把台灣人當人看，是一個喪盡天良的殘暴政權」的鄭麗文口中講出來，根本是天大的笑話。細數國民黨1年多來的行徑及鄭麗文的言論，壞法治、親獨裁、毀選舉，「國民黨才是台灣民主最大的破壞者！」

民進黨指出，國民黨重回「國會最大黨」後強推諸多違憲法案，先是國會擴權法案被憲法法庭宣告違憲，又一口氣修惡選罷法、憲訴法、財劃法，意圖架空行政權與司法權運作！而且立法過程中，動不動就「逕付二讀」跳過委員會討論、「協商過水」無視朝野對話，甚至「邊修改邊表決」導致法案與預算提案錯誤百出，程序正義完全0分。

民進黨批評，鄭麗文上任國民黨主席後，公開對國際媒體宣稱「普丁不是獨裁者」，又出席祭悼共諜活動，也毫不迴避親中、親共言論，諸如「解放軍圍台是保護台灣」，附和共軍擾台具管轄權，或是「和平統一，兩岸中國人有能力做到」等謬論一講再講。這種親獨裁、讚極權的政治人物，根本沒有民主素養可言。

民進黨接著說，國民黨還帶頭破壞民主選舉的遊戲規則，幾乎所有縣市黨部都涉案的大規模造假連署，數十名黨工、幹部被判刑有罪，從不道歉，最近國民黨更變本加厲，一口氣推出公投綁大選、不在籍投票、國籍法修法等一連串爭議法案，不僅會讓選舉混亂，還直接強推中國籍可參政，一步步侵蝕台灣得來不易的民主選舉制度，讓中國有直接介入台灣選舉的空間！

