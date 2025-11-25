封殺政院版財劃法！ 民眾黨團嗆卓榮泰Too late

藍白今日在立法院程序委員會藍手封殺，行政院函送立院審議的政院版「財政收支劃分法修正草案」列入議程報告事項。（圖由民眾黨團提供）

藍白今日在立法院程序委員會，聯手封殺行政院函送立院審議的政院版「財政收支劃分法修正草案」列入議程報告事項。民眾黨團稍早高調發文稱，Too late的行政院長卓榮泰、遲到1年的行政院版「財劃法」，立法院程序委員會以9:7封殺！

民眾黨團指出，今天立法院程序委員會，民進黨團提案將行政院版《財劃法》排入下次院會審議。但政院版的「財劃法」不只遲到整整1年，還想帶國家走回頭路，把修法之後應合理下放給地方的財源再度收回。

民眾黨團指控，卓榮泰甚至偽造數據，宣稱院版「財劃法」給地方的經費「更多」，其實是在數字上做手腳，先把一般性補助款與計畫型補助款實質刪減，將原本應該由中央補助地方的教育、社福、基礎建設等經費扣在中央手中，要地方寫計畫來申請而非直接發放，走回中央集權又集錢的老路。

民眾黨團批評，中央政府嚴重失能，賴政府上任後連中央自提的社宅興建計畫都卡了快2年無法核定，還想把國家卡多久？對於玩弄數字、欺騙國人、裝睡叫不醒的行政院所推出的《財劃法》，民眾黨團與國民黨團通過在野合作，9票對7票，成功在程序委員會擋住，暫緩列案。

