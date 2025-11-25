為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    封殺政院版財劃法！ 民眾黨團嗆卓榮泰Too late

    2025/11/25 13:37 記者林哲遠／台北報導
    藍白今日在立法院程序委員會藍手封殺，行政院函送立院審議的政院版「財政收支劃分法修正草案」列入議程報告事項。（圖由民眾黨團提供）

    藍白今日在立法院程序委員會藍手封殺，行政院函送立院審議的政院版「財政收支劃分法修正草案」列入議程報告事項。（圖由民眾黨團提供）

    藍白今日在立法院程序委員會，聯手封殺行政院函送立院審議的政院版「財政收支劃分法修正草案」列入議程報告事項。民眾黨團稍早高調發文稱，Too late的行政院長卓榮泰、遲到1年的行政院版「財劃法」，立法院程序委員會以9:7封殺！

    民眾黨團指出，今天立法院程序委員會，民進黨團提案將行政院版《財劃法》排入下次院會審議。但政院版的「財劃法」不只遲到整整1年，還想帶國家走回頭路，把修法之後應合理下放給地方的財源再度收回。

    民眾黨團指控，卓榮泰甚至偽造數據，宣稱院版「財劃法」給地方的經費「更多」，其實是在數字上做手腳，先把一般性補助款與計畫型補助款實質刪減，將原本應該由中央補助地方的教育、社福、基礎建設等經費扣在中央手中，要地方寫計畫來申請而非直接發放，走回中央集權又集錢的老路。

    民眾黨團批評，中央政府嚴重失能，賴政府上任後連中央自提的社宅興建計畫都卡了快2年無法核定，還想把國家卡多久？對於玩弄數字、欺騙國人、裝睡叫不醒的行政院所推出的《財劃法》，民眾黨團與國民黨團通過在野合作，9票對7票，成功在程序委員會擋住，暫緩列案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播