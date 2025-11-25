習近平向川普稱「戰後台灣回歸」 府駁不實敘事：無法改變互不隸屬

總統府發言人郭雅慧表示，我方已注意到中美領袖相關通話內容。（總統府提供）

中國國家主席習近平與美國總統川普昨晚通話，據中國新華社報導，習近平向川普聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。」對此，我總統府強調，中方的不實敘事無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實，台灣將持續與美方保持聯繫，共同致力區域安全與穩定。

被問及川習通話一事，總統府發言人郭雅慧今天表示，注意到相關通話內容。對於美中領袖對話，我政府立場一如既往，對於任何有助於確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，我國一向支持樂見、正面看待。台灣亦將持續與美方保持緊密聯繫，共同致力於區域的安全與穩定。

郭雅慧強調，無論是二戰時期的文件，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》，或是後續聯合國相關決議，都無涉決定台灣的政治地位。中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。台灣作為國際社會負責任一員，我們會持續和理念相近友盟各方攜手合作、維護現狀，共同確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。

