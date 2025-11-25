李四川酸蘇巧慧「施政非靠穿著」 民進黨性平部酸「考考男」

台北市副市長李四川嗆蘇巧慧「施政不是靠穿著漂亮」，被民進黨性平部砲轟「考考男」。（資料照）

即將代表民進黨出戰2026新北市長的蘇巧慧21日表示，不論對手是誰，她的觀念新穎，並有「年輕、有創意、會做事」的優勢，潛在對手、台北市副市長李四川當天回應「施政不是靠穿著漂亮，重要的是成績」。民進黨性別平等事務部今（25）日表示強烈譴責李四川，質疑對「年輕和創意」的理解，難道只是「漂漂亮亮、虛有其表」嗎？批評李四川有如「考考男」傲慢又過時，要求收回歧視言論。

民進黨性平部指出，李四川故意不談蘇巧慧擔任立委期間在中央與地方的貢獻，而是以「穿著漂亮」來回擊對手有自信的宣示，這樣的操作意圖是要對一位年輕、有專業的女性政治人物貼上什麼樣的標籤？

民進黨性平部批評，李四川以資深男性高高在上的姿態，去評論具有法律專業與問政實蹟的女性政治人物，這點跟「考考男」（網路用語：喜歡居高臨下向他人說教的男性）完全如出一轍！其實，李四川的「花瓶」隱喻最適合送給台北市長蔣萬安，提醒他好好檢視任期內到底做了哪些實實在在的政績？

民進黨性平部批評，這樣傲慢又老派的想法，顯示李四川對台灣年輕社群的活力與文化一無所知，連觀念都無法更新的政治人物，會有能力帶領快速發展中的新北市迎向未來嗎？

最後，民進黨性平部呼籲李四川收回歧視言論，回歸理性與實蹟的討論，「進步城市需要的不是空口說白話、傲慢過時的政治人物，而是一位就事論事的市長！」

