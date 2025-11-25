吳皇昇轉戰民眾黨角逐北屯議員 曾任盧秀燕新聞局長、高虹安行政處長

吳皇昇表示，數月前已加入民眾黨，將投入台中市北屯區市議員選舉。（翻攝自臉書）

明年年底的九合一大選，各政黨已展開布局，北屯區選情爆炸，參選新人輩出，前台中市新聞局長吳皇昇，今天宣佈，已加入民眾黨，將投入台中市北屯區市議員選舉，他是盧秀燕第一屆台中市任期的新聞局長，前年被新竹市長高虹安延攬到任新竹市擔任行政處長，現為逢甲大學副教授。

民眾黨台中黨黨部證實吳皇昇加入民眾黨，目前共有4人表態參選，包括邱于珊、陳諭韋、許瑞宏、吳皇昇，將依初選機制進行協調，整合1人參選。

請繼續往下閱讀...

吳皇昇是世新大學口語傳播學系畢業，政治大學政治學研究所碩士學位，先後擔任國民黨籍市議員林汝洲、中市議會副議長顏莉敏助理，台中市長盧秀燕選戰時幕僚，後擔任台中市新聞局長、研考會主委；2023年3月他獲新竹市長高虹安邀請，擔任新竹市行政處長，目前是逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任。

吳皇昇表示，自己一直是無黨籍，因為認同民眾黨「聯合政府、聯合治理」的理念，決定加入，數月前已加入民眾黨，如果有機會，願意挑戰北屯區市議員選舉，但不代表背棄過去，很感謝過去的經歷和受到許多人的栽培。

吳皇昇說，從小隨父母在夜市擺攤，也在臉書簡介提到，「同理心，幫助人」是基本原則，盼進一步改善社會，使大家共好，因為知道基層民眾的辛苦，希望自己有能力提出問題，改變社會，並不是基於某種選戰上的策略考量。

他認為，未來若民眾黨市議員江和樹連任、陳清龍遞補不分區立委後，陳妻連小華能當選市議員，民眾黨在台中市屯區、市區和山城都都有市議員，且在議會能成立黨團，對民眾黨在中部發展將很重要。

北屯區議員選舉爆炸，新人輩出，因民國黨議員黃健豪順利轉戰立委、市議員陳成添當選台中區農會理事長後，宣布不尋求連任，空出2席名額，若因人口增加還可能再增加1席，目前現任沈佑蓮、賴順仁競選連任，有意參選者有曾任盧秀燕助理的運動局專員吳宗學、工策會前副總幹事顏建程、曾任立委江啟臣助理的許育璿，以及仁和里長張永漢等。

民進黨則保守維持提名3人，其中曾朝榮將交棒兒子曾咨耀參選，市議員謝家宜將爭取連任，新潮流將補1人，共提名3席。

吳皇昇曾任盧秀燕的新聞局長及研考會主委。（資料照）

