    政治

    藍白聯手擋下政院版財劃法 劉書彬：意思就是退回沒有要處理

    2025/11/25 12:49 記者謝君臨／台北報導
    民眾黨立委劉書彬25日在程序委員會提議，將政院版財劃法修正草案暫緩列入週五院會報告事項。經表決結果，贊成立委9人、反對立委7人，程委會同意暫緩列案。（記者廖振輝攝）

    立法院程序委員會今討論11月28日及12月2日的院會議程，針對行政院函送審議的「財政收支劃分法修正草案」列入議程報告事項，民眾黨團提議「暫緩列案」，獲國民黨團支持，民進黨團則建請議事日程草案照列。經表決，最終藍白以9比7的票數，擋下政院版財劃法草案及「立委赴中納管」等國安修法草案。

    立院程委會「暫緩列案」 本週付委無望

    提議將院版財劃法「暫緩列案」的民眾黨立委劉書彬會後受訪表示，今天是不列入議程，其實效果就和退回是一樣的，反正沒有要處理，但下一次還是可以提，就是不列入本次院會議程，這部分之前已經有和國民黨團討論過。

    劉書彬說，民眾黨的意見就是，行政院應做到相對應的事。至於何時或什麼情況下會列入議程，她說，這部分還沒有後續的討論，但這是一個動態的；這1年多來，財劃法已經過3次修正，但在這段期間當中，行政院都沒有提出版本，做為負責任的行政院，應該是要提出來，但都沒有提。

    在藍白立委主導下，立法院去年12月20三讀通過財劃法修正案，卻因公式計算錯誤等問題，造成345億元統籌分配款無法發放等問題。不料，藍白不待行政院提出修法草案，再於本月14日立法院三讀通過「再修版財劃法」。

    行政院院會本月20日通過「院版財劃法修正草案」，將中央挹注地方的規模拉到1兆2002億元，比藍白去年12月通過的「新版財劃法」1兆1683億元更高。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱則說，14日通過的「暴衝版財劃法」相較於去年通過的新版財劃法多增加2646億元，已超出政府舉債上限，將難以執行。

