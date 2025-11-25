為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳明祺赴加拿大出席哈利法克斯論壇 與美加德議員場邊互動

    2025/11/25 12:14 記者黃靖媗／台北報導
    外交部次長陳明祺在參與哈利法克斯國際安全論壇期間，會晤德國國會議員Peter Beyer及Stephan Mayer並合影留念。（外交部提供）

    外交部次長陳明祺在參與哈利法克斯國際安全論壇期間，會晤德國國會議員Peter Beyer及Stephan Mayer並合影留念。（外交部提供）

    哈利法克斯國際安全論壇（HFX）本月21日至23日在加拿大舉辦。外交部研究設計會主任柯良叡表示，外交部政務次長陳明祺應邀參與HFX，擔任「人工優勢：中國的智能模式」專題與談人，並參與「燭光夜談」活動，在論壇期間也與多名美、加、德議員就供應鏈合作及民主夥伴鏈結等議題交換意見。

    柯良叡表示，陳明祺應邀於21日至23日赴加拿大參加哈利法克斯國際安全論壇，陳政次此行除參與「燭光夜談」（Night Owl Session）活動，擔任「人工優勢：中國的智能模式」（Artificial Advantages: China’s Intelligent Approach）專題的與談人外，也接受多家國際媒體專訪。

    陳明祺在專訪中強調，台灣致力強化國防自主與全社會韌性，堅定維護台海和平穩定現狀；台加雙邊在經貿、科技及民主治理的領域合作快速成長，具高度互補性。

    陳明祺與他國代表晤談 觸及民主夥伴鏈結議題

    陳明祺在論壇期間也與美國聯邦參議員、加拿大聯邦參眾議員、德國聯邦議院議員等多國代表團就強化投資、供應鏈合作及民主夥伴鏈結等議題交換意見。

    外交部表示，透過此次陳明祺率團出席HFX，我國持續向國際社會展現守護民主、維護區域和平及打造韌性供應鏈的重要角色，並與理念相近夥伴共同面對威權挑戰，外交部將持續深化台灣與全球民主國家的安全合作，提升台灣於國際舞台的能見度與貢獻。

    外交部說明，哈利法克斯國際安全論壇創立於2009年，是全球重要安全對話平台，匯聚民主國家政府高層、國會領袖及戰略專家，自2018年起每年均邀請台灣代表與會，去年蔡英文前總統並以「馬侃公共事務服務獎」得主身分在論壇發表專題演說。

