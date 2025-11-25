對藍白惡修「財劃法」提覆議？ 卓榮泰：盼失速列車停下來

行政院長卓榮泰。（記者羅沛德攝）

民進黨立委李柏毅今日在立法院質疑，根據藍白惡修的財劃法，明年計畫型補助只剩下308億元，政院要不要對財劃法覆議？行政院長卓榮泰表示，最後覆議時間是本週四，這3天立法院還是能有些作為，讓我們知道這部失速列車能不能停下來。

李柏毅痛批，如果依照這樣財劃法，等於宣告高雄捷運紫線掰掰，藍白是要封殺高雄捷運紫線。卓榮泰則說，根據去年通過的新版財劃法，一般型補助必須維持2501億元，如果維持2900多億元計畫型補助，統籌分配稅款再釋出4615億元，中央絕對破產。

針對藍白惡修財劃法，卓榮泰強調，要中央違法編列預算，這絕對不行！而明年計畫型補助只能降為308億元。李柏毅則批，照這樣下去，高雄捷運紫線沒有，捷運林園線也沒有了，什麼都沒有了！

卓榮泰直指，因為統籌分配稅款要多釋出4615億元，然後要分配給22縣市，理論上22縣市多100至200億到數10億元，所以高雄市明年少掉的計畫型補助，就由地方多負擔一些，如果地方政府不願意負擔，那就是把工程往後延，兩者只能選一個，但都不是好的方法。

李柏毅也痛批要參選高雄市長的國民黨立委柯志恩，你舉手支持的財劃法是要把高雄毀掉，相關建設從5年要變成10年、15年，甚至是要延期，呼籲國民黨必須要為此行為負責。雙北市長、國民黨立委要不要停止荒謬的財劃法，讓行政院能夠為建設來做布局。

卓榮泰則說，希望這幾天跟地方溝通後，院版財劃法的分配數字能夠詳細計算出來，也請立委想一想對各該縣市的事權，有更合理的分配稅款。

卓榮泰強調，院版財劃法的分配公式，針對65歲以上、15歲以下人口要加權計重，能夠有多一些分配額，表示我們對老人及兒少有更多照顧，農林漁牧土地都有不同價值，我們透過合理方式計算，院版財劃法是一部穩定的財劃法。

卓榮泰進一步說，台北市過去拿中央非常多的補助，興建相當多條捷運，現在換中南部要蓋捷運，卻要把對中南部的補助減少，這對中南部絕對不公平，他身為台北市民，台北市民也不希望看到不公平的分配，「捷運是進步的象徵，各縣市該有，我們就全力協助」。

