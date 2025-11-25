藍白粉造謠「子瑜事件民進黨噤聲」 網挖柯文哲「被蔡英文感動」狠打臉

子瑜時隔10年帶隊友們回家鄉開唱。（本報合成，擷取自@thinkaboutzu/IG）

南韓人氣女團TWICE上週末首度在台開唱，總統賴清德提到台籍成員周子瑜是「台南的女兒、台南人的驕傲」，原是單純喊話，卻遭藍白粉嘲諷指稱，子瑜當年被中國網路霸凌時民進黨鴉雀無聲，此番言論隨即被大批網友戳破，更有人翻出前民眾黨柯文哲去年的發文，狠狠打臉藍白粉。

事件源自2015年底，周子瑜在韓國綜藝中拿著中華民國國旗遭黃安舉報「台獨行為」，大批小粉紅湧入網路霸凌，導致TWICE代言與演出被中國方面取消，JYP甚至替子瑜安排錄製道歉影片，稱自己是「中國人」，引爆台、韓輿論強烈反彈。當時仍是總統候選人的蔡英文更在選前霸氣喊出：「只要我當總統一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人必須為他們的認同而道歉！」

然而，Threads近日卻出現貼文稱「當年民進黨鴉雀無聲，賴清德現在亂蹭」。貼文曝光立刻遭網友洗版反駁：「蛤，我們都還沒死就想篡改歷史啊，民進黨群情激憤好嗎！鴉雀無聲的是國民黨，最後投票結果出爐就說明一切！指鹿為馬顛倒黑白的話都敢講！」、「當年民進黨第一時間站出來說沒有人要因為國籍認同而道歉，國民黨在哪？還想洗記憶啊」、「當千禧年出生的追星女死光了嗎？蔡總統聲援子瑜那句被多少人拿出來亂用，當我們沒看到喔？鴉雀無聲的是國民黨 」。

更有人挖出柯文哲於2024年5月25日的臉書粉專發文 ，他當時表示，2016年大選前一晚，周子瑜含淚道歉的影片，激起全台年輕人的憤怒，他相信這是當年影響選舉結果的重要因素。他自己也被蔡英文勝選演講時說「只要我當總統一天，沒有人需要為他的認同而道歉」深深感動。

當時柯文哲也呼籲，中國必須尊重表演藝術者，不要再以政治表忠的方式，破壞兩岸間的關係，也強調台灣要竭盡所能保障國人的表演藝術空間，不要讓政治凌駕文化，影響藝人的自由發展，「我們一定要做得比大陸文明，因為我相信兩岸之間，最後還是制度、文化、文明的競爭。」

柯文哲的原文如今被重新翻出，成為打臉藍白「洗記憶」的最新證據，網友也紛紛朝聖並嘲諷：「阿北的話要聽，不要聽信造謠的喔！」、「現在整個黨為了自己的利益都在舔共啦」、「這阿北一定是假的」、「把名字遮起來，小草會以為這是青鳥發的吧？」

