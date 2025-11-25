被排除在「對比民調」名單？柯呈枋不滿喊話：做做樣反而失真！

彰化縣府參議的柯呈枋。（資料照）

民進黨明（2026）年縣長提名將於12月中旬進行「類初選」民調，4位爭取提名的參選人將與國民黨參選人進行「對比式」民調，對比的國民黨和誰尚未拍板。不過，傳聞民進黨把國民黨的縣府參議的柯呈枋排除在外，對此，柯呈枋今表示，尊重民進黨內部決議，若最後選擇尚未表態的參選人當民調對象，會給人只是做做樣子，結果反而失真。

民進黨中央黨部民調中心將在12月15日到18日其中一天晚上進行市內電話民調，4位爭取者立委陳素月、黃秀芳、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富，都在社群平台打主「接到彰化縣長電話民調，請說出唯一支持○○○」貼文列出對比的問題「民進黨的○○○和國民黨的○○○，你支持誰做彰化縣長」就是綠藍參選人一對一、PK式對比。

目前，國民黨公開表態參選，競選看板高掛26鄉鎮市，包括柯呈枋、彰化工策會總幹事洪榮章，還有國民黨彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯，她迄今仍未鬆口，也沒有競選看板，卻很勤跑地方活動，特別是北彰化地區場合。

部分媒體報導，民進黨對比民調，只列入謝衣鳯、洪榮章，排除柯呈枋的原因是柯、洪兩人同質性過度。報導曝光後，柯呈枋臉書貼文反擊，以「同款不同師傅」表明，他從基層公務員做起，橫跨中央與地方、行政與立法30年，不是累積頭銜，而是在一次次解決問題中累積經驗，也因此更理解公務辛勞與鄉親需求。對很多支持者、基層與專業團體來說，他的參與有其代表性，因此民調不該少一個重要聲音，否則容易失真。民調關係到誰能真正替彰化發聲，他會繼續堅持，也希望更多人一起支持，讓真正的民意被聽見，讓彰化更好。

柯呈枋電話受訪指出，他的競選看板一波一波陸續上架，已接近100面，繼續努力爭取到底。

邱建富則透露，他（她）們4人黨中央協商時，國民黨的3人全列入對象，有2人建議對比謝衣鳯、2人建議對比洪榮章或柯呈枋，事實與傳聞有出入，選對會只會納入他們的意見再綜合討論，最終12月3日才會明朗。

爭取國民黨提名參選明年彰化縣長的柯呈枋，臉書提出「 同款不同師傅」的言論，表達民調不該少一個重要聲音，否則容易失真。（擷取柯呈枋臉書）

前彰化市長邱建富臉書公開民進黨對比式民調的問答內容。（邱建富提供）

縣府參議柯呈枋對於傳聞民進黨做內部綠藍對比民調，把他排除在外，他表達尊重，但認為少了一個重要的聲音反而失真。（柯呈枋提供）

