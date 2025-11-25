藍營為中配參政權修法 劉世芳：排除特定國家、地區才是標籤化

內政部長劉世芳會前接受媒體聯訪。（記者塗建榮攝）

立法院國民黨團宣布將修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，亦即不用放棄中華人民共和國國籍，便可擔任民選公職。對此，內政部長劉世芳今天表示，「國籍法」的規定是針對「中華民國以外的任何國家」，若把某一個國家或地區修法排除掉的話，這才是有點像是標籤化的處理。

內政部今天在台北市集思交通部國際會議中心舉行「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理」國際論壇，邀集國內外學者專家、民間團體、中央相關部會及地方政府官員，共同探討災害風險評估、民力整合與災害防救法制體系改革等議題。

請繼續往下閱讀...

劉世芳會前接受媒體聯訪，媒體詢問，劉昨稱「如果大陸地區不叫外國，等於變相承認台灣是中國的一部分」，藍營對此批評這讓台灣陷入更大風險，應立即下台負責。

劉世芳回應，只要是中國的人，依照「兩岸人民關係條例」到台灣申請合法許可的話，在台灣不管是生活、福利、工作上面都是受到同樣的保障；但唯一比較不同的地方是，因為「國籍法」規定要對單一國家效忠，所以才會有「國籍法」20條的規定。

她強調，「國籍法」的規定是針對「中華民國以外的任何國家」，都依同樣的規定處理，並沒有所謂的「化外」的規定；「如果有人把特別的某一個國家或地區把它修法排除掉的話，這個才是有點像是標籤化的處理。」

媒體追問，台中市長盧秀燕表示，公務人員或民意代表應以中華民國為唯一國籍與效忠對象，不應有其他國籍，不論中國、美國、日本或任何國家都不應該。

劉世芳回應，擔任公職的意思是，只能針對某個國家效忠，不可能針對兩個國家效忠。不管是張善政市長或是盧秀燕市長的話，內政部都會參考。她也重申，如果「國籍法」修法，會不會有標籤化的處理，這樣反而對未來中配參加台灣的任何其他公共活動或公共領域上面，反而有不同的想像的空間。

內政部今天舉行「2025 突發性重大天然災害危機處理及應變管理」國際論壇，邀集國內外學者專家與會。（記者塗建榮攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法