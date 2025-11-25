桃園女監獄「攜子入監」環境有重大缺失 監院糾正法務部

監察委員王幼玲、高涌誠實地勘察桃園女子監獄親子園地。（監院提供）

監委王幼玲，高涌誠近日針對桃園女子監獄進行調查發現，在攜子入監幼兒之照顧、空間、營養、活動及跨部會責任分工上均存在重大缺失。由於法務部與衛福部在幼兒最佳利益判斷、資源配置與場域管理上責任不清，導致長期無法落實「兒童權利公約」規範。監察院通過糾正法務部矯正署及衛福部社會及家庭署，要求行政院督促進行全面檢討。

監察院指出，本案源自民間團體協助一名印尼籍移工母親陳情，表示其攜子入監後，因語言不通而無法理解監規，也難以反映需求。被要求長時間揹抱幼兒，孩子哭鬧時也缺乏協助，此為差別待遇。監委立案調查後發現，該情況並非單一個案，而是現行制度下之普遍現象，外籍受刑人因語言弱勢，處境更為艱難。

請繼續往下閱讀...

監委調查發現，桃園女子監獄親子園地兒童容額上限是21名，於113年已有6個月超過容額上限。但是親子園地同時容納了31至44名一般受刑人，共用空間，導致場地高度擁擠；監委無預警履勘時，觀察到親子區域缺乏空間，使幼兒活動範圍受限，甚至無法容納幼兒的餐桌椅，受刑人要背著孩子吃飯。有母親向調查人員表示：「小孩哭的時候，我找不到一個能安撫的位置，只能站在走道或角落。」

監委續指，幼兒活動與遊戲時間不足，會走路幼童每週僅能申請安排3次、每次10分鐘之戶外活動，總計每週30分鐘。調查顯示，幼兒必須輪流使用設施，實際可使用時間可能更短。不會走路的幼兒，或因陌生環境而黏著母親者，則無法參與任何戶外探索。有受刑人表示：「我們知道孩子需要戶外活動，但排不到、也不能帶出去。」

在飲食方面，監委說，幼兒餐食多以白粥與少量蔬菜丁為主，蛋白質來源不足，需要受刑人自費購買副食品。沒有經濟資源的母親表示：「有時候煮得很稀，撈不到米。」另有受刑人反映孩子因缺乏咀嚼練習而發展變慢。

監委批評，入監兒童發展評估未落實。113年上半年48件評估中，僅2件使用兒童發展檢核表。調查顯示，有幼兒疑似發展遲緩，但入監後未獲後續早療或醫療協助。受刑人表示：「很多資料我也看不懂，不知道能找誰。」

針對環境上，監委提及，未設置適合母親安撫幼兒的空間，對於會啼哭的幼兒，受刑人必須背著作業，或必須於通道或公用廁所安撫幼兒，受刑人反應通風設備有限，環境悶熱，使夜間照護更顯困難。總體而言，場舍對孩子不安哭泣時的處遇措施及戒護管理，造成親子心理負擔及壓力。

監委王幼玲、高涌誠強調，攜子入監制度核心應為幼兒最佳利益，但是監所的保育員和兩歲以上幼兒收托幼兒園皆仰賴民間單位贊助，法務部與衛福部在責任劃分、空間規畫、營養標準、人力配置及發展評估等面向均未形成一致機制。因此，監察院通過糾正法務部矯正署及衛福部社會及家庭署，並請行政院督促相關部會檢討跨部會整合，挹注資源，以確保幼兒能在安全、健康且具基本發展機會的環境中生活。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法