週刊爆黃國昌「收錢辦事」關鍵證詞 黃帝穎：刑度升至廖國棟等級

黃帝穎提到，凱思若入帳臺雅集團200萬元，黃國昌就不只是徐永明翻版，刑度更接近廖國棟等級的8年6月徒刑。（資料照）

鏡週刊日前曾踢爆「凱思國際」有款項流向民眾黨主席黃國昌，今（25日）又報導，「臺雅集團」已故董事長的特助鄭淳駿曾耳聞臺雅高層私下花錢找3個立委「辦他」，直到黃國昌為臺雅案在立院質詢時，察覺相關細節與收到的警告高度吻合，讓他毛骨悚然。律師黃帝穎提到，凱思若入帳臺雅集團200萬元，黃國昌就不只是「徐永明翻版」，更接近「廖國棟等級」，觸犯的法條刑度上升到8年6月徒刑。

黃帝穎今發文提到，週刊今爆出鄭淳駿的爆料內容，表示他聽聞臺雅高層找了3名立委、砸200萬元要求檢調「辦他」，而黃國昌6月18日針對臺雅案質詢法務部長鄭銘謙，擺明就是「個案質詢」，還自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講」，結果黃國昌的狗仔公司凱思國際被爆出收受臺雅集團200萬元。

黃帝穎表示，若鄭淳駿爆料屬實，此事件將會上升至立委集體瀆職案．而黃國昌就不只徐永明翻版，而是「更接近廖國棟」。

黃帝穎提及SOGO立委集體貪瀆案，表示涉案立委全部被依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」判刑，其中徐永明沒拿到錢，僅是期約200萬元捐入時代力量專戶，被法院判刑7年4月；廖國棟則透過白手套公司收賄，錢有收到，行賄者要求發言、發函及提案等行使立委職權，廖國棟遭法院判刑8年6月。

黃帝穎強調，黃國昌為臺雅老董質詢法務部，凱思若入帳臺雅集團200萬元，黃國昌就不只是徐永明翻版，更接近廖國棟，刑度從徐永明「沒收到錢的7年4月」，上升到廖國棟「有收錢的8年6月」徒刑。

