吳怡農指大罷免預測脫節 沈伯洋：從頭到尾都沒遇到操盤手

立法院民進黨團副幹事長、立委沈伯洋。（記者廖振輝攝）

壯闊台灣創辦人吳怡農是目前民進黨唯一登記爭取參選台北市長的人，對於外界質疑他「佛系戰法」，他則提及大罷免的經驗證明，操盤者的預測往往與結果脫節。對此，積極協助大罷免的民進黨立委沈伯洋今天強調，大罷免是一個公民運動，其精神非常可貴，從頭到尾他都沒遇到操盤手，不知道操盤手在哪裡？

沈伯洋今於立法院民進黨團輿情回應記者會中指出，對於吳怡農認為北市應該要怎麼選，當然是予以尊重，但他認為滿重要的一件事，就是罷免是一個公民發起的運動，沒有什麼操盤不操盤的，「我畢竟也是幫忙了很多，我從一開始幫忙到現在，我都沒有遇到操盤手，不知道操盤手在哪裡。」

沈伯洋認為，公民運動的精神非常可貴，它的重點就是一直在提醒大家，不管是現在討論的「國籍法」問題、「財劃法」修正、憲法法庭的崩潰，還有罷免權被沒收，這每一件都是動搖國本、毀壞國家的事，這個運動一直持續到現在，雖然大家有點受傷，但是他們還是一直持續提醒大家，「我覺得這件事情是重要的。」

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，吳怡農有志參選北市長，尊重任何他在自己選舉作為上定調的風格、他所要採取的方式，民進黨有很好的民主體質，未來在徵招的過程，全黨務必會徵召、協調出一個最強人選。

對於吳怡農提及大罷免，吳思瑤強調，大罷免不是誰在操盤，這是公民朋友想要為國會亂象撥亂反正，是一個集眾人之力，想要挽救台灣民主的公民運動，沒有誰操盤、誰領導這件事，大家都是一起的參與者。

吳思瑤說，沒有成功的大罷免，帶給民進黨在未來地方經營、組織深化，乃至於選舉規劃等，都有更精進、更檢討，更團結的必要，「我們要正向解讀大罷免給予民進黨人的這些啟發。」

最後，吳思瑤也提及，對於選舉有沒有佛系不佛系這件事，「民進黨團的幹部坐在這裡、在國會，至少我們都沒有佛系的空間，每一天我們都在武裝戰鬥意志，必須阻卻這些惡法被暴衝通過。」

民進黨立法院黨團輿情回應記者會。（記者廖振輝攝）

