表態參選新竹縣長 林思銘：支持黨內初選採全民調

國民黨立委林思銘。（林思銘辦公室提供）

國民黨新竹縣立委林思銘是否參加國民黨內新竹縣長初選，林思銘今表示，他確實有意願參加黨內初選，基層對縣政建設寄予厚望，他也願意承擔更多責任。林也說，目前黨中央的初選辦法尚未公布，他會尊重制度、配合黨的整體布局，「我支持以全民調選出最適任的候選人，待初選機制公布後，我會正式對外說明我的決定」

林思銘表示，誠摯感謝許多鄉親、基層與黨內前輩的鼓勵與支持，這段時間的期待他都銘記在心。他現在最重要的工作，就是把立委的本分做好、把建設拚出來。事情做得好，就是最實在、最負責任的準備。

林思銘表示，國民黨要在2026贏得新竹縣的勝利，團結是決勝關鍵。初選辦法出來後，他支持以全民調選出最適任的候選人。國民黨一定要團結，不管最後誰出線，都要齊心一致，這樣才能贏得勝選。

他進一步表示，新竹縣正處在發展轉折點，交通、教育、科技園區擴張與人口快速成長，都需要一位真正理解地方需求、能整合中央與地方資源的縣長。他在地方與立法院的歷練，更明白新竹縣未來的方向與挑戰。

林思銘重申，待初選機制公布後，他會正式對外說明他的決定。在此之前，他會全力以赴，把立委工作做到最好，這是他對鄉親最真誠的承諾。

