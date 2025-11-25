為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    交通罰鍰75％歸地方！林楚茵：中央卻要背「國恥」黑鍋

    2025/11/25 10:52 即時新聞／綜合報導
    測速照相示意圖。（資料照）

    測速照相示意圖。（資料照）

    藝人陳為民近日於臉書PO出一張「台灣測速照相」分布圖，圖中可見密密麻麻照相機，他怒批此現象根本是「國恥」。對此民進黨立委林楚茵表示，「測速照相是地方設置、罰鍰75％歸地方，卻要中央背『國恥』黑鍋，不就跟國民黨惡修《財劃法》同一套邏輯」。

    林楚茵今發文提及，「這兩天大家討論的交通罰單問題，她注意到了！要如何改進可以討論，但罰鍰進入哪裡的真相先釐清！」

    林楚茵說，「交通罰鍰75％進地方口袋」，很多人不知道，交通罰鍰「沒有進入中央」，也就是由地方政府當稅收！測速照相、速限設計是否合理值得討論，但要建立在正確前提上。

    根據《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》的分配比例：地方政府75％、處罰機關24％、中央國庫1％。

    去年台北市交通罰鍰收入28.96億、台中市28.97億；新北市則是測速照相機密度最高的縣市。法規要求將12％罰鍰收入用在「交通執法與交通安全改善」，其餘88％由地方政府自行運用。

    林楚茵指出，「台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等藍營首長一邊喊窮，實際手握龐大的罰鍰收入，這些錢有沒有真的用於改善交通？中央推動交通安全政策，實際執行仰賴地方治理。」

    林楚茵坦言，「測速照相是地方設置、罰鍰75％歸地方，卻要中央背『國恥』黑鍋，不就跟國民黨惡修《財劃法》同一套邏輯：拿錢不辦事，只要『財權』不要『事權』？」

    在 Threads 查看

    林楚茵。（資料照）

    林楚茵。（資料照）

