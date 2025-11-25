蕭美琴超市血拚挺日本水產！「巧遇賴清德」停下猛拍笑翻網

蕭美琴白忙之中撥空逛超市，大買日本水產展現台日友好。（本報合成，擷取自bikhimhsiao/Threads）

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」公開表態，引起中國強烈反彈，19日隨即宣布暫停進口日本水產品，後續威嚇手段更連番上陣。對此，台灣的回應方式卻意外以生活感十足的「吃」與「買」掀起話題，總統賴清德曬出午餐享用日本壽司的照片，而副總統蕭美琴昨（24日）晚間也以「超市大採購」形式展現對日本的支持，甚至在通道裡看到一幕讓她忍不住停下腳步、拿起手機猛拍。

蕭美琴昨（24）日在「Threads」發文表示，自己忙了一整天，趕在超市關門前20分鐘衝進店裡，「忍耐很久沒逛超市」，但這次採購雖然倉促，還是買得精準俐落。她也分享過程畫面，不僅買了北海道生食級干貝、納豆、日式零食，還有拉麵名店的調理包與冷凍食品等。

請繼續往下閱讀...

其中有趣的是，蕭美琴在北海道生食級干貝的冷凍櫃前，看到賴清德前幾天享用北海道帆立貝的畫面，竟被畫成插圖印在產品宣傳上，旁邊同樣寫著「台日友好」，讓她忍不住掏出手機記錄下這個畫面。

貼文曝光後引發大量討論，不少網友笑說：「你同事怎麼被印在超市的POP上」、「美琴姐總是用行動表示台日友好，排除萬難逛超市」、「總經理該出來海巡了吧」、「昨天我現場看到，突然覺得好像美琴姐，隨扈還是默默在旁邊很低調，就像兩個好朋友在逛街。而且副總統居然沒有管制民眾，就跟大家融入在一起，實在令我改觀」、「蕭副總統請務必維持健康。我的總統清單都排到2036年」。

更有日本網友湧入留言表達感謝：「親愛的台灣人民，非常感謝你們對日本的支持！」、「非常感謝您百忙之中抽空。 非常感謝台灣人民！ 祝福台日友誼長存！」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法