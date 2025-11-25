近親婚、中配入籍6改4議題齊發 粉專警告：煙霧彈掩護國安破口

立法院院會。（資料照）

「民法」規定，旁系親屬在六親等以內不得結婚，近年常有近親結婚被判決婚姻無效的案例，立法院法制局建議修法，將近親結婚限制從六親等放寬至四親等。時常評論時事的臉書粉專「聲量看政治」分析，雙重洗人口「六改四」：近親結婚題是測試台灣輿論底線的煙霧彈，重點在六改四、國籍法。

臉書粉專「聲量看政治」今以「當立法院變成統戰的『在地槓桿』」發文提及，這一屆立法院藍白拿下實質多數，表面上的號稱「國會改革」，實際上，已經變成中國對台灣最方便、成本最低的「在地槓桿」。過去中國很多想做的事，要靠長期統戰、商界、宗教、媒體慢慢滲透，現在只要藍白願意配合，一個排審、一個表決，法律就能直接改。

所以我們看到，爭議法案不再是「提了過不了」，現在通通「強行通過」。中配六改四、近親婚六改四，就是在這樣的國會結構下同時浮出水面的兩顆訊號彈。

它們看起來是分開的「專業議題」，一個是移民與國籍，一個是民法與優生，但放進藍白掌權的國會現實，你會發現，比較像成套的統戰工作，雖然近親婚議題只是法制局放的試水溫話題，但不能不慎。

「『雙重六改四』是同一齣戲」，現在被討論的兩件事，一個是中配入籍「六年改四年」，一個是旁系血親禁婚「六親等改四親等」。名字都叫「六改四」，內容一個扯到中國、一個扯到近親婚，看起來毫不相干。但若從統戰與權力結構的角度來看，它們共同指向的是，台灣原本用來防衛自己的法律邊界，正在被一步一步往推翻。

中配六改四，是在鬆動國安與人口結構的邊界；近親婚六改四，是在鬆動優生、倫理與社會價值的底線。更關鍵的是，兩案都有明顯的政治色彩，國民黨在中配案上強力排審，民眾黨立委對近親婚案「樂觀其成」。當國會多數同時在兩條線上用力推，就是在

替某種外部需求，打造一個「更好用的台灣」。

「中配六改四：人口與選票的『換血工程』」，先看中配六改四。國民黨主張把中國籍配偶取得身分證的年限，從六年縮短為四年，把反歧視、家庭團聚、人權等理由說得很好聽。問題是，中國不是一般國家，而是對我們公開宣稱要「消滅中華民國」的政權。讓敵對政權的國民更快取得我國國籍與投票權，這件事，本身就不是單純的「婚姻問題」，它就是標準的國安議題。

當大量中配在更短時間內拿到身分證、取得選舉權，長期下來就是在改變選民結構。這些人當然不是全部親中，可是他們接受的是中國教育、看的是中國媒體、家人在中國，面對兩岸議題時，很難說完全沒有影響。

中共不用派軍隊來，也不用直接操控選務，只要透過婚姻與國籍制度，就能慢慢把「投票結構」往自己有利的方向推，這就是人口版的「和平演變」。

「近親婚六改四：煙霧彈、壓力測試與內部弱化」，再看近親婚六改四。法制局用幕僚單位的專業語言說，現行六親等禁婚太嚴格、跟不上國際潮流，要改成四親等，還有人說這是「保障婚姻自由」。民眾黨立委表態「樂觀其成」，在野藍白的態度明顯偏向開放。

與此同時，醫界跳出來警告遺傳疾病風險、優生學與倫理問題，但這些聲音很快就被淹沒在「道德保守vs自由前衛」的吵架之中。

從統戰角度看，這案子至少有3個功能。

第一，它是很好的「煙霧彈」，當全國輿論都在吵「能不能跟表親結婚」，真正的國安地雷「中配六改四」就能在角落悄悄前進。

第二，它是社會底線的壓力測試，看台灣人能被玩到什麼程度還不會起身反對。

第三，如果真的放寬，長期會拉高遺傳疾病與健保負擔，讓整體社會體質被往下拖，這是一種不流血、看不太見，但非常實際的「內部弱化」。

「中共統戰三大邏輯，包括去邊界化、民主失能、壓力測試」。「聲量看政治」接著說，

把兩個六改四放在一起，就能看出中共統戰的一貫邏輯。第一是「去邊界化」，中配六改四是在模糊「本國人」與「中國人」的國籍邊界，讓敵國公民更容易變成我們的選民；近親婚六改四則是在模糊「現代法治社會」與「傳統宗法文化」的價值邊界，讓台灣在制度與文化上都往中國靠近一點。當邊界消失，抵抗力就會跟著消失。

第二是「製造民主失能」的印象。當立法院一天到晚在推這種荒腔走板或高風險的法案，人民看到的不是藍白很有理想，而是「民主制度在亂搞」。當大家對國會失望、對政治厭惡，「民主沒用」、「都一樣爛」的情緒就會被放大，這剛好配合中共那套「民主低效、威權有效率」的宣傳。

第三是「社會壓力測試」，看台灣到底能吞下多少荒謬還不會反彈；如果連近親婚都能被洗成潮流議題，未來要推和平協議、經貿併吞型條約，只會更容易。「煙霧在近親婚，破口在中配案。」

綜合來看，國民黨與民眾黨把持的立法院，正在扮演兩個危險角色，對外是「開門揖盜」，用中配六改四主動拆掉國安與人口防火牆；對內是「自毀長城」，用近親婚六改四去破壞價值與倫理底線，順便製造混亂、稀釋民主正當性。

這兩個議題同時出現在同一個國會結構下，很難用「巧合」帶過。真正的關鍵在於，我們要不要看懂這是一場「基因加上選票」雙重戰場的統戰工程？近親婚議題很聳動，但本質上更像一顆煙霧彈，用來轉移注意力、測試台灣社會的鈍化程度。真正必須死守的是中配入籍這一道國安防線。

聲量看政治提醒，「我們可以討論人權、婚姻自由，但前提是不能假裝中國只是一般鄰國。台灣如果在國會裡自己鬆手，那就等於把鑰匙親手交出去，讓別人來決定我們的未來」。

