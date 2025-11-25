北京不爽日本與那國島部署飛彈 葉耀元嗆：巨嬰中國有尊重過台灣？

中國外交部發言人毛寧。（歐新社）

中日關係緊張，日本防衛大臣小泉進次郎於23日赴距離台灣僅110公里的與那國島視察，並明確重申將在該島部署飛彈部隊的計畫，隨後引發中國當局怒喊「絕不允許」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元諷刺，「我們也不允許中國在東南沿岸部署飛彈對著台灣，但你有尊重過台灣人嗎？」

葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體報導三立新聞臉書粉專PO文「日本與那國島部署飛彈 中國外交部氣喊絕不允許：國際需要高度警惕」。

葉耀元發文怒斥，「我們也不允許中國在東南沿岸部署飛彈對著台灣，但你有尊重過台灣人嗎？巨嬰國家，整天只在說三道四，卻不會自己檢討。」

葉耀元接著說，「對了，中國領導人習近平昨天跟美國總統川普通話想要談烏克蘭跟台灣」，原因大概如下：

第1點，烏俄戰爭的討論可能真的有大進展，換言之，美國如果可以重建跟俄羅斯的關係，中國就有可能會被孤立。所以，中國必須要確保自己在這個談話裡面佔有一席之地。但說實話啦，大概沒有人要理他，美國跟歐洲都是這樣想的。

第2點，日本的「台灣有事」立場讓習近平想用台灣牌要求美國跟日本商討是否可以在這件事情上有所退讓，但川普根本不想跟習近平談台灣，而且「台灣有事、日本有事」這個論述根本就是美國想要的嚇阻機制，川普怎麼可能會幫你溝通呢？

葉耀元最後狠酸，「中共的外交能力除了罵人跟戰狼，基本上根本就是廢物」。

許多網友看到貼文後相繼留言，有人說「日本在自己的領土上部署飛彈來防禦自己的領土，是在不允許什麼啦？」、「巨嬰雖大，腦部發育不全」、「干涉別人內政嘰嘰叫」。

據了解，中國外交部發言人毛寧昨（24日）針對相關議題指出，日方此舉是在刻意製造區域緊張情勢，挑動軍事對立，加上先前高市早苗的涉台錯誤言論，此一動向極其危險，需要引起周邊國家及國際社會的高度警惕，「中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。中方有決心有能力捍衛國家領土主權。」

