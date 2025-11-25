批在野撕毀承諾 卓榮泰：院版財劃法「三大補助款」皆高於今年度

行政院長卓榮泰表示，政院版「財劃法」關於統籌分配稅款、一般補助款、計畫性補助款，三項加起來對地方的補助絕對高於114年度的數字。（記者羅沛德攝）

行政院近日通過「院版財政收支劃分法修正草案」，函送立院審議，國民黨團要求政院提供財政試算表資料。對此，行政院長卓榮泰表示，政院版「財劃法」關於統籌分配稅款、一般補助款、計畫性補助款，三項加起來對地方的補助絕對高於114年度的數字。

卓榮泰指出，今年一共有三次立法院修「財劃法」，剛好印證了那句話「匆匆忙忙，結果讓政府要負擔更多債務、匆匆忙忙讓政府破產；更嚴重的是，竟然不允許政院從從容容地跟地方溝通。」

卓榮泰表示，上禮拜朝野黨團談妥不處理後續公式錯誤的問題，等待政院與地方政府溝通後，在本週提出詳細的數字再來做討論，結果在野黨團撕毀承諾。

卓榮泰強調，行政院本週會繼續跟地方政府溝通，來達成共識，屆時就會有具體的數字，也將證明政院版本的「財劃法」關於統籌分配稅款款、一般補助款、計畫性補助款，三項加起來對地方的補助絕對高於114年度的數字。

