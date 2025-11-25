中日緊張之際 黃國昌率團訪日：台灣要做平衡點

民眾黨主席黃國昌今（25）日率領民眾黨青年團出訪日本。（記者田裕華攝）

民眾黨主席黃國昌今（25）日率領民眾黨青年團出訪日本，進行為期4天的訪問交流，黃上午在松山機場受訪時說，面對中日關係升溫、對立情勢加劇，身為台灣第二大在野黨領袖，能理解中日之間存有不同的史觀、民族情感，呼籲各界切勿激化衝突，台灣不該成為衝突對立的中心或引信，要當區域和諧的平衡點與橋樑。

針對近日逐漸升高緊張情勢的中日關係，黃國昌強調，台日向來友好，日本能源更高度仰賴台灣海峽運輸，因此日本對於台灣海峽的安全格外關注，而中國則因為歷史和長年領土爭議，使雙方互信陷入赤字，如今因為台灣議題導致對立升溫。

請繼續往下閱讀...

黃國昌呼籲，各界發言應冷靜，切勿刻意激化彼此矛盾，並強調「台灣不應該成為衝突的中心或引信，應該成為和諧的平衡點與橋樑」，黃國昌進一步表示「區域要安全、台灣才能安全」，而台灣民眾黨絕對會盡力與各方建立穩定交流管道，致力成為區域和平的貢獻者。

台北市議員陳宥丞表示，台北市議會長期與日本各層級官員及議員保持互動，幾乎每個月都有日本參訪團來訪，民眾黨議員上任後也將過去赴日參訪的經驗，就缺工、缺料與交通治理等議題提出政策，包括行人路權改善、共融停車區等。陳宥丞強調，此次偕青年團出訪，是延續市政層級的交流，希望從考察中思考如何面對台灣的超高齡就業與人工成本問題。

陳宥丞指出，即使國際情勢有變化，民眾黨仍認為市政與國際交流不能停，務實負責任地推動城市對話，而不是把國際議題當成政治操作或口號。他表示，此行會以最負責任的態度完成任務，返國後向社會清楚報告成果與下一步規劃，也期盼所有青年團成員平安順利、帶回亮眼成績。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法