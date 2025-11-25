為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃國昌深陷「收錢辦事」疑雲 吳靜怡：狗仔政治恐變貪污犯罪

    2025/11/25 09:46 即時新聞／綜合報導
    吳靜怡今發文指出，若凱思國際的金流與黃國昌的質詢真有對價關係，那麼黃的「狗仔政治」就不只是政治醜聞，而是貪污犯罪。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日陷入「收錢辦事」疑雲，週刊今（24）日報導提到臺雅案已故董事長的特助鄭淳駿針對此事件的證詞，成為該案重要的「對價線索」來源。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今發文指出，若凱思國際的金流與黃國昌的質詢真有對價關係，那麼黃的「狗仔政治」就不只是政治醜聞，而是貪污犯罪。

    吳靜怡提到，臺雅案被告、已故董事長沈裕雄的特助鄭淳駿指稱自己早被老董友人告知臺雅高層「找了三名立委」、「花了兩百萬元」、「要求檢調辦他」，鄭淳駿原本不以為意，但當是週刊披露凱思金流、又看到黃國昌在立法院自曝「這個案子我幫了多少忙」時，發現情節竟與傳聞吻合，對價金額、立委介入、司法施壓的方向，都與爆料細節完全符合，鄭淳駿的證詞也成為該案最重要的對價線索來源。

    吳靜怡表示，更耐人尋味的是臺雅案的承辦單位落在「調查局新北市調查處」，這單位曾在私菸案中被指與黃國昌往來密切，該名被外界認為是黃國昌「深喉嚨」的調查官，如今升任主管。

    吳靜怡認為：「臺雅案的偵辦方向、羈押邏輯、主嫌未到案卻先押特助的反常程序，都讓外界更質疑是否有人利用在調查局的人脈『引導偵辦』。」吳靜怡也強調：「如果凱思國際的金流與質詢真有對價，那麼狗仔政治就不只是政壇醜陋，而是貪污犯罪！」

    熱門推播