    政治

    週刊爆黃國昌「收錢辦事」受害者證詞 詹凌瑀：正義戰神變收費門神

    2025/11/25 09:12 即時新聞／綜合報導
    詹凌瑀對此直言，黃國昌每天高喊「太離譜了」，最離譜的就是他自己，「正義戰神變成了收費門神」。（資料照）

    

    民眾黨主席黃國昌近日陷入諸多爭議，週刊日前曾踢爆「凱思國際」有款項流向黃國昌，今（24日）則報導，臺雅已故老董的特助鄭淳駿耳聞臺雅高層私下花錢找3個立委「辦他」，直到黃國昌為臺雅案在立院質詢時才讓他毛骨悚然，臺雅高層確實有人與立委設局要弄他。媒體人詹凌瑀對此直言，黃國昌每天高喊「太離譜了」，最離譜的就是他自己，「正義戰神變成了收費門神」。

    詹凌瑀提到，鄭淳駿先前耳聞臺雅高層找了3名立委、砸錢要動用司法手段辦他，原以為只是江湖傳言，結果看到黃國昌在立法院對法務部長鄭銘謙的質詢，才驚覺傳言是真的。詹凌瑀指出，這個讓特助毛骨悚然的巧合，現在有了金流佐證，因為臺雅老董的兒子匯200萬元進了黃國昌的人頭公司凱思國際。

    詹凌瑀諷刺地說，難怪黃國昌6月18日質問鄭銘謙時這麼賣力，還自爆「私下幫了很多忙」，這句話現在聽來格外諷刺，原來所謂的「幫忙」，是有200萬對價關係的。

    詹凌瑀提到，看看SOGO案那些被重判7到10年的立委，甚至是沒拿錢也被判刑的徐永明，司法實務認定很清楚，立委拿錢辦事就是貪汙。詹凌瑀認為，黃國昌這次收錢質詢、有金流、有對價、有證人，這條7年起跳的重罪恐怕是逃不掉。

    詹凌瑀批評黃國昌，「嘴上全是正義，心裡全是生意」，黃國昌的咆哮原來是有價目表的，這下不只神壇崩塌，恐怕還得準備進去蹲。

