為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川普冷處理習近平通話 汪浩：遊戲規則不是習說了算

    2025/11/25 08:15 即時新聞／綜合報導
    汪浩認為，川普冷處理的態度，說明了主導權不在北京手上，遊戲規則不是習說了算。（路透）

    汪浩認為，川普冷處理的態度，說明了主導權不在北京手上，遊戲規則不是習說了算。（路透）

    中國國家主席習近平24日晚間與美國總統川普通電話，雙方談到台灣與俄烏戰爭議題。不過川普隨後在社群平台發文時，僅提到先前與習會談時的議題，並宣布可能會在明年4月訪中，隻字未提台灣。作家汪浩認為，川普冷處理的態度，說明了主導權不在北京手上，遊戲規則不是習說了算。

    汪浩認為，從中國《新華社》的通稿可得知，習近平這通電話不是「友好通話」，而是趁著中日交鋒、台海局勢升溫之際，急著向川普「定調敘事」。習近平搬出老掉牙的「二戰國際秩序」、「台灣回歸中國」等歷史綁架話術，想把中美合作描繪成「合則兩利、鬥則俱傷」，汪認為，習此舉等於在替自己最近的外交困境找台階，也想逼川普口頭背書。

    汪浩點出，真正值得注意的是，川普並沒有「照稿演出」，依照《新華社》的說法，川普只回一句模糊的「理解台灣問題的重要性」，既非支持、也非承諾，只是典型的川式外交冷回應。

    汪浩強調，在中日爭議正熱、台海成焦點的時刻，習近平選擇「先告狀、先下標」，企圖塑造自己在台海議題上的話語權，但川普冷處理的態度，恰恰說明主導權不在北京，遊戲規則也不是習近平說了算。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播