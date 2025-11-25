川普冷處理習近平通話 汪浩：遊戲規則不是習說了算

汪浩認為，川普冷處理的態度，說明了主導權不在北京手上，遊戲規則不是習說了算。（路透）

中國國家主席習近平24日晚間與美國總統川普通電話，雙方談到台灣與俄烏戰爭議題。不過川普隨後在社群平台發文時，僅提到先前與習會談時的議題，並宣布可能會在明年4月訪中，隻字未提台灣。作家汪浩認為，川普冷處理的態度，說明了主導權不在北京手上，遊戲規則不是習說了算。

汪浩認為，從中國《新華社》的通稿可得知，習近平這通電話不是「友好通話」，而是趁著中日交鋒、台海局勢升溫之際，急著向川普「定調敘事」。習近平搬出老掉牙的「二戰國際秩序」、「台灣回歸中國」等歷史綁架話術，想把中美合作描繪成「合則兩利、鬥則俱傷」，汪認為，習此舉等於在替自己最近的外交困境找台階，也想逼川普口頭背書。

汪浩點出，真正值得注意的是，川普並沒有「照稿演出」，依照《新華社》的說法，川普只回一句模糊的「理解台灣問題的重要性」，既非支持、也非承諾，只是典型的川式外交冷回應。

汪浩強調，在中日爭議正熱、台海成焦點的時刻，習近平選擇「先告狀、先下標」，企圖塑造自己在台海議題上的話語權，但川普冷處理的態度，恰恰說明主導權不在北京，遊戲規則也不是習近平說了算。

