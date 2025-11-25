為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白部分人士配合中共痛罵高市早苗 連凌濤都看不下去開噴！

    2025/11/25 00:32 即時新聞／綜合報導
    國民黨桃園市議員凌濤。（資料照）

    日本首相高市早苗本月初因為一席「台灣有事」言論讓中國大崩潰，北京祭出一連串報復措施，連日來不斷放出戰狼威脅言論。沒想到日本挺台惹惱中共，台灣內部包括國民黨在內竟有不少人跟著中共一起罵高市，譴責高市的發言「危險」，讓外界看傻眼。如今被視為藍營「戰力代表」的桃園市議員凌濤也看不下去，直言看不懂為何要罵關心台灣安全的日本，掀起網路熱議。

    最近藍白有不少人在罵日本「多管閒事」，甚至像網紅「館長」陳之漢還學中共扮演起戰狼，嗆高市早苗早晚會被中國「滅掉」。凌濤24日晚間上政論節目《新聞面對面》提到此事，直言自己無法認同這種現象，「你一天到晚去罵日本幹嗎？有一些先進一天到晚罵日本，我是不能接受。高市早苗在眾議院表示台灣跟菲律賓海域如果被封鎖，（日本）恐有存亡危機，有可能啟動集體自衛權，這件事代表他們對台灣安全是關心的，中國大陸一定跳腳嘛！」

    凌濤接著說，高市早苗做出這些表態，在日本國內也許有壓力，有些人可能忌憚中國，呼籲收斂一點，希望她退一點，「可是中華民國有什麼好退的？中華民國台灣就是支持所有友台的論述！現在黨內外所有批評日本友台的角色，我是看不懂啦！」凌濤說完這些，主持人謝震武馬上問「你說這些你會不會被黨紀處分？」，其他來賓笑稱「覺得會」，但都表示「從來沒有這麼贊同過凌濤的想法」。

